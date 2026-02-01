Sigurd Haugen blickte nach unten, die Maske in seinen Händen wendete er hin und her. „Sie gibt mir Selbstvertrauen“, sagte der Angreifer, doch zugleich raubt sie ihm auch ein wenig Sicht in den Augenwinkeln, sie ist Fluch und Segen zugleich. Ohne diese Spezialanfertigung, das steht fest, hätte der Angreifer von 1860 München am Samstag nicht wieder auf dem Spielfeld stehen können. „Sie sagen, es ist safe“, betonte der 28-Jährige, aber er sagte auch, dass „ein kleines Risiko immer bleibt“. Seine Einwechslung in Minute 72 hatte ein bisschen Aufbruchstimmung im Grünwalder Stadion erzeugt, vorher waren sogar schon vereinzelte Pfiffe zu hören gewesen. Aber nun ärgerte sich Haugen erst einmal nur, denn rein ergebnistechnisch hatte die Rückkehr nach seiner üblen Karambolage mit dem Torwart des FC Ingolstadt vor sechs Wochen erst einmal nichts eingebracht: Der Löwen-Topscorer kam beim Stand von 2:2 gegen Alemannia Aachen ins Spiel, der Endstand: 2:2 (1:1). „Ich wollte wirklich dieses Tor“, sagte er verärgert, „ich wollte richtig feiern mit dieser Maske.“ Er wollte schnellstmöglich ein Held werden, auch weil die Sechziger ihn dringend nötig gehabt hätten.

Viel war die Rede vor der Saison in der dritten Liga von diesem Deluxe-Kader, Haugen war da nur eine Randnotiz. Während seiner Absenz haben die Löwen kein einziges Tor aus dem Spiel heraus erzielt, nur nach Standards. Am Samstag gegen Alemannia Aachen wurde noch deutlicher, das muss man auch nach einem Kieferbruch zähneknirschend hinnehmen, dass er zu den ganz wenigen Unentbehrlichen in diesem Kader gehört, Verletzungsrestrisiko hin oder her. Sie warfen ihn für ein Siegtor ins Getümmel, womöglich hätte Trainer Markus Kauczinski bei einer eigenen Führung darauf verzichtet. Haugens Einsatz deutet auch darauf hin, dass Sechzig auch am Montag, dem letzten Tag des offenen Transfermarkts, niemanden mehr verpflichten wird, zumal Florian Niederlechner ebenfalls vor der Rückkehr steht.

Beinahe hätte es sogar geklappt mit dem Siegtor, kurz nachdem Aachens Mika Schroers mit einem Traumtor aus mehr als 25 Metern das 2:2 erzielte hatte (61.) und die Gäste beinahe ihrerseits das Spiel gedreht hätten. In Minute 80 aber hatte Haugen seinen Gegenspieler düpiert, den Ball aber etwas zu weit vorgelegt. Danach regte er sich darüber auf, keinen Eckball bekommen zu haben, und dann noch, dass er in der 90. Minute keinen Freistoß erhielt, als er von einem Aachener Gegenspieler gecheckt wurde, er, der Spieler mit der Maske. Er sei „wütend und frustriert“, gab er hernach zu Protokoll. Die gut 20 Minuten mit Haugen auf dem Platz hatten aber gezeigt, dass es mit dem Norweger im Angriff besser läuft. Dass Lücken gerissen werden, dass der Gegner mehr Respekt hat. Das fand auch Thore Jacobsen, der Schütze zum zwischenzeitlichen 2:1-Führungstreffer. Mit Sigurd sei es ja so: „Der läuft einfach hinterher und schaltet den Kopf aus, er ist ein richtiger Krieger, vor allem jetzt mit der Maske. Es tut uns auf jeden Fall gut, wenn er wieder mehr spielen kann, das macht uns variabler.“

„Wir haben viel zu viel nach hinten gespielt und uns selber Probleme gemacht“, sagt 1860-Trainer Kauczinski

Nach zwei Remis traten die Sechziger auf der Stelle. „Jetzt müssen wir natürlich anfangen, Dreier zu holen“, hatte der noch verletzte Niederlechner vor Anpfiff ins Magenta-Mikro gesagt. Doch diese unbedingte Pflicht, das Spiel gewinnen zu müssen, scheint der Mannschaft einfach nicht gutzutun, zuletzt glänzte sie eher damit, Rückstände aufzuholen. „Ich kann überhaupt nicht zufrieden sein“, fand Trainer Kauczinski, „wir haben viel zu viel nach hinten gespielt und uns selber Probleme gemacht.“ Der Elfmeter für Aachen zum 0:1 sei „sinnbildlich“ gewesen, es handelte sich um eine Aneinanderreihung von Fehlern im Rückwärtslauf, ehe Philipp Maier seinen Gegenspieler am Trikot zog.

Zu seinem Glück gab es nur knapp vier Minuten später einen Eckball, bei dem er am Fünfer völlig freistand. Maier schoss mit einer eigentlich verunglückten Direktabnahme Gianluca Gaudino an und hämmerte anschließend vor Freude mit der Faust auf den Boden: Er hatte seinen Fehler wettgemacht. Jacobsen traf noch per Elfmeter zum 2:1 (54.), Sechzig hatte mal wieder ein Spiel gedreht. In den vermeintlich leichteren Partien gegen den VfB Stuttgart II und den TSV Havelse sind die Sechziger nun fast schon zum Gewinnen verdammt. Haugen wusste allerdings noch nicht, ob er aufgrund seines Fitnesszustands jeweils von Anfang an spielen wird.

Aber nur mal angenommen, die Löwen würden diese beiden Partien gewinnen – es würde enorm viel Bewegung in die alte Frage nach dem Ausbau des Grünwalder Stadions kommen. Als der Mann mit der Maske zu Beginn der Partie gegen Aachen noch nicht auf dem Feld stand, versuchten die Fans, den Kommunalwahlkampf für sich zu nutzen: Nicht weniger als 14 Spruchbänder hatten sie beschriftet, um zum zweitligatauglichen Ausbau zu animieren. „Landeshauptstadt München: In Giesing holt ihr eure Bürger ab“, stand auf einem, „Mit Erbpacht und Mut wird’s Sechzger gut“ war in der Stehhalle zu lesen. Mit Maske und dem unbekümmerten Tordrang seines Trägers wird’s vielleicht zumindest schon mal wieder ein bisschen besser.