Von Christoph Leischwitz

Der letzte Eindruck ist bekanntlich jener, der am meisten in Erinnerung bleibt, insofern wird Tom Kretzschmar jetzt erst einmal ein äußerst angesehener Bankdrücker sein. Am Samstagnachmittag beim SV Wehen Wiesbaden hatte der junge Torwart, der in Vertretung für den gesperrten Marco Hiller spielte, in der 90. Minute ein letztes Mal den Rückstand des TSV 1860 München verhindert, zum dritten Mal auf recht spektakuläre Weise. Doch Sechzigs Trainer Michael Köllner machte nur Minuten später klar, dass der 22-Jährige am kommenden Freitag im DFB-Pokalspiel gegen Darmstadt 98 aller Voraussicht nach nicht im Kasten stehen wird. "Das versteht der Tom auch", merkte Köllner kumpelhaft an.

Eine Mannschafts-Hierarchie lässt sich auch mit zwei guten Leistungen und mehreren geretteten Punkten nicht so schnell einreißen, vor allem nicht auf der Torhüter-Position, die im Fußball nun einmal sehr konservativ behandelt wird. Fest steht aber auch, dass der junge Tom "den Marco weiter fordern" wird, wie Köllner es ausdrückte - eine Gelegenheit, den Konkurrenzkampf zu befeuern, nutzt jeder Trainer gerne.

Nach einem knappen Sieg zum Auftakt gegen die Würzburger Kickers und einem glücklichen torlosen Remis beim "wie befürchtet" (Köllner) schweren Gegner in Wiesbaden werden sich die Verantwortlichen darüber am meisten freuen: dass sich die Jungen, die in die Bresche springen mussten, bewährt haben. So spielte auch der 19-jährige Niklas Lang auf der Innenverteidiger-Position eine recht abgeklärte Partie, er zeigte sich mehrmals sehr kompromisslos im Umgang mit seinen Gegenspielern, was freilich auch nur in Verbindung mit einem guten Timing funktioniert.

Die rund 1500 mitgereisten Sechzig-Anhänger verbreiten Heimspiel-Atmosphäre

Die Abwehrkette war aber zugleich auch selbst der Grund dafür, dass sie gegen die Mannschaft von Rüdiger Rehm so viel zu tun bekam: Weil die Verteidiger mit der Spieleröffnung oft überfordert waren, eroberten sich die Gastgeber immer wieder den Ball in der Hälfte der Sechziger, und kamen so viel öfter zum Torabschluss als Sascha Mölders und Marcel Bär auf der anderen Seite - Kapitän Mölders hatte nur eine gefährliche Szene, als er den Ball mit dem Innenrist knapp über die Latte setzte (49.).

Köllner hatte im Vorfeld recht erfolglos vor dem Wiesbadener Umschaltspiel gewarnt, und so kam es auch, dass sich Torwart Kretzschmar mehrmals in Eins-gegen-eins-Situationen bewähren musste. In der 70. Minute bügelte er gegen Thijmen Goppel einen groben Schnitzer seiner Vorderleute aus, gegen Maximilian Thiel bekam er die linke Hand noch an den Ball, sodass Stephan Salger zur Ecke klären konnte. Gegen Würzburg hatte er auf dieselbe Weise früh im Spiel das erste Gegentor verhindert. So hat Sechzig nun mit einem Torverhältnis von 1:0 schon vier Punkte geholt.

Dass "der Tom" das schon verstehen wird, wie Köllner sagte, wenn er nun nicht mehr im Tor steht, ist stark anzunehmen. So präsent der 1,85 Meter große Keeper auf dem Feld ist, so anspruchslos gibt er sich daneben. Kretzschmar trägt seit der U8 das Löwen-Trikot und betont immer wieder, dass es für ihn eine Ehre sei, im vergangenen Mai, am letzten Spieltag der vorigen Saison, sein Profi-Debüt gegeben zu haben. "Wir haben hier als Team gespielt", meinte er in Wiesbaden dann noch, auf seine Leistung angesprochen. Im Nachgang klang es fast ein wenig unangemessen, als Köllner die Sechzig-Fans als Hauptgrund für das Unentschieden nannte. Wenngleich die rund 1500 mitgereisten Anhänger tatsächlich Heimspiel-Atmosphäre verbreitet hatten.

Vor allem Kretzschmars Paraden haben bislang erfolgreich kaschiert, dass die ambitionierten Löwen noch nicht so richtig in ihren Spielfluss gefunden haben. Gegen Wehen Wiesbaden gelang zwar ein guter Start, nach 57 Sekunden hatte Erik Tallig die erste Einschussmöglichkeit. Danach fiel es aber oft schwer, sich aus der Umklammerung zu lösen und eigene Akzente zu setzen. Vor allem die linke Angriffsseite war meist komplett abgemeldet. Die Einwechslungen von Stefan Lex und Dennis Dressel zur zweiten Hälfte schufen ein wenig Abhilfe. So ist es vielleicht gar nicht von Nachteil, wenn die Köllner-Elf am Freitag gegen den Zweitligisten Darmstadt erst einmal als Außenseiter ins Spiel geht. Doch es ist davon auszugehen, dass auch Marco Hiller in seinem ersten Saisonspiel gleich recht viel zu tun bekommen wird.