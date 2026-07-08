Der TSV 1860 München ist mit seinem Einspruch beim Deutschen Fußball -Bund ( DFB ) gegen den Zwangsabstieg aus der 3. Liga gescheitert. Das Bundesgericht wies die Verwaltungsbeschwerde des Klubs zurück. Damit wurde die Entscheidung bestätigt, den Münchnern trotz sportlicher Qualifikation die Zulassung für die 3. Liga in der kommenden Saison zu verweigern. Das Urteil des Bundesgerichts ist den Angaben zufolge auf DFB-Ebene letztinstanzlich. Den freigewordenen Startplatz in der 3. Liga nimmt der TSV Havelse ein, der TSV 1860 wiederum muss künftig in der Regionalliga antreten.

Dem Traditionsverein wurde die Lizenz für die 3. Liga ursprünglich verweigert, weil Investor Hasan Ismaik eine Finanzierungsauflage nicht erfüllt hatte. Die Münchner legten dann beim DFB vermutlich aus haftungsrechtlichen Gründen Beschwerde ein. Es sollte entschieden werden, ob ein angeblicher finanzieller Nachweis Ismaiks doch hätte gelten können. Dies wurde nun nicht anerkannt.

Mittlerweile läuft ein Insolvenzverfahren. Konkret betroffen ist die bislang vom Stammverein und von Ismaik gemeinsam geführte Spielbetriebsgesellschaft.