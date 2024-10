Wie sehr man in der neuen Heimat schon angekommen ist, erfährt man ja womöglich, wenn man noch einmal in der früheren Heimat vorbeigeschaut hat. Da war dann zum einen Patrick Hobsch, der das erste Tor des Spiels erzielt hatte, ein gedankenschneller Kopfball, danach die ebenso gedankenschnelle Entscheidung, ausgerechnet vor der Südtribüne der Unterhachinger Fans das Jubeln besser zu unterlassen. Wobei er später im Hachinger Kabinengang anmerkte, dass auf der anderen Seite des Feldes, dort, wo seine neuen Fans standen, die Freude wohl etwas deutlicher ausgefallen wäre.

Insofern ist Hobsch also schon jetzt ein Sechziger. Genauso wie Torwart René Vollath, der trotz der Beschimpfungen und Pfiffe sein übliches, selbstbewusstes Ding durchzog, und sich unter anderem kurz vor dem Elfmeter zum 1:1 noch eine gelbe Karte wegen eines Psychospielchens abholte. Und da war auch noch Raphael Schifferl, der in einem sehr robust geführten Spiel gegen die ehemaligen Kollegen robust austeilte. Alle drei hatten im Drittliga-Derby also ihre Schlüsselmomente, alle drei haben gezeigt, dass sie für den TSV 1860 München vorangehen und mit Druck umgehen können.

Die Pfiffe bedeuteten ja auch, „dass die Leute es schade finden, wenn man nicht mehr da ist“, fand Vollath, denn sonst wäre es den Fans ja egal. „Und auch wenn ich wusste, dass es so wird, ist es ein kleines bisschen schade. Aber auch irgendwie geil.“ Zurzeit ist Unterhaching für ihn zumindest noch Durchgangsstation. Zusammen mit Patrick Hobsch und einigen anderen Sechzigern fährt er nämlich wöchentlich zur Sportschule Oberhaching, wo zurzeit ein Sonderlehrgang zur Trainer-B-Lizenz für aktive Profis stattfindet – im November findet die Abschlussprüfung statt. Eigentlich handelt es sich um eine Art Traineranwärter-Derby. Denn nicht nur Jérôme Boateng kickt und lernt in den Trainingseinheiten mit, sondern auch die Unterhachinger Manuel Stiefler und Simon Skarlatidis.

Ob nun aber die drei viel diskutierten Neu-Giesinger die Mannschaft wirklich weiter, also nach oben bringen, das ist erst einmal noch: unentschieden.

Der aktuelle Unterhachinger Trainer Marc Unterberger hatte ja nicht nur aus taktischen Gründen vor dem 2:2 am Sonntagabend die Sechziger zum Aufstiegskandidaten ernannt – er scheint das wirklich so zu meinen, auf der Basis dessen, wie viel Qualität er in der Sommerpause verloren hatte. Tatsächlich grooven sich die Löwen nach einem verheerenden Saisonstart langsam ein, zumindest werden die Ergebnisse besser.

Am Mittwochabend steht für die Giannikis-Elf gleich das nächste Flutlichtspiel an. Allerdings hat sie erst ein Spiel zu Hause gewonnen

Im Schatten der drei „Verräter“, wie sie auf einem Banner auf der Südtribüne bezeichnet wurden, wurde am Sonntagabend dabei ein Spieler kaum genannt, der insgeheim aber wohl schon richtig angekommen ist: Der Ex-Schalker Soichiro Kozuki legte das 1:0 für Hobsch auf (33.) und erzielte das 2:1 für die Löwen mit einer perfekten Direktabnahme (54.). Weil der 23-jährige Flügelspieler wegen einer Erkrankung kaum trainiert hatte, war er von Trainer Argirios Giannikis vorzeitig ausgewechselt worden. Es war eben der Auftakt in eine englische Woche, die den Mannschaften viel abverlangt. Es ist davon auszugehen, dass Giannikis aber nur dann rotiert, wenn es die jeweiligen Gesundheitszustände erfordern. Zumal Kozuki Tempo und Konstanz ins Spiel bringt, die den Löwen häufig über weite Strecken fehlen.

Ob sich der große Umbau der Sechziger wirklich rentiert hat, auf dem Weg zu einer Spitzenmannschaft? Zunächst gilt es, den Abstand nach oben nicht zu groß werden zu lassen. Dafür sollte dringend die Heimspielbilanz aufgebessert werden. Am Mittwochabend (19 Uhr) steht gleich das nächste Flutlichtspiel an, auf Giesings Höhen hat die Giannikis-Elf erst einmal gewonnen, und durchschnittlich zwei Gegentore pro Spiel kassiert. „Damit sind wir nicht zufrieden, ganz klar“, sagt Trainer Giannikis, der allerdings keine explizite Heimschwäche ausgemacht hat, sondern lediglich „unterschiedliche Spielverläufe“, vor allem mit Blick auf die knappen Niederlagen gegen die Spitzenteams Wiesbaden und Dresden. „Wir spielen sehr, sehr gerne vor unseren Fans. Wenn ich die Wahl hätte, würde ich immer ein Heimspiel nehmen“, sagte Giannikis am Dienstag.

Gegner VfL Osnabrück ist Zweitliga-Absteiger sowie Tabellenletzter, und scheint ergo eine Gemeinsamkeit mit Sechzig zu haben: So richtig gefunden hat sich die Mannschaft noch nicht. Demnach sind auch Torwart David Richter (20 Gegentore) und Angreifer Joel Zwarts (zwei Tore) noch nicht so richtig in Niedersachsen angekommen. Zwei Spieler also, die Ende der vergangenen Saison keine Rolle in den weiteren Planungen der Sechzig-Verantwortlichen gespielt hatten. Die SpVgg Unterhaching übrigens reist zu Alemannia Aachen, dem mit Sechzig punktgleichen Aufsteiger. Übrigens ohne Tim Knipping, der sich offenkundig am Sonntagabend das Nasenbein gebrochen hat. Und zwar am Ellenbogen des Ex-Kollegen Schifferl.