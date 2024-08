Dritte Liga:Kein Platz für Luftschlösser

Keine drei Wochen ist das Finale der Europameisterschaft nun her, da beginnt sie bereits, die Fußball-Saison 2024/25. Den Anfang machen hierzulande an diesem Wochenende die zweite und dritte Liga. Und bei Letzterer fällt der Startschuss diesen Freitag auf Giesings Höhen: Der TSV 1860 München empfängt den 1. FC Saarbrücken (19 Uhr) und hofft auf einen Start nach Maß, obwohl es gegen die Saarländer in einem Drittligaspiel im Grünwalder Stadion noch nie einen Sieg gegeben hat (je zwei Siege und Unentschieden in vier Partien). „Je länger eine Serie hält – sowohl positiv als auch negativ – steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sie kippt“, sagte Löwen-Trainer Argirios Giannikis in der Pressekonferenz am Donnerstag, einen Tag vor dem Spiel. „Natürlich wollen wir zu Hause gewinnen. Auch Saarbrücken weiß nicht, wo es nach der Vorbereitung steht.“