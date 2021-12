"Wos is'? Mogst herhau'n?"

Fußball-Drittligist TSV 1860 München hat Sascha Mölders erst aus dem Kader gestrichen, worauf der ehemalige Torjäger und seine Fans über die sozialen Medien zurückschossen, dann wurde der Vertrag aufgelöst. Zoff bei den Löwen - nichts Neues: In dieser Serie blickt die SZ auf die schönsten Geschichten aus dem Tratsch- und Streitverein zurück.

Es ist einer der Sprüche, mit denen Max Merkel als Trainer des TSV 1860 München für immer verbunden bleiben wird: "Im Training habe ich mal die Alkoholiker meiner Mannschaft gegen die Anti-Alkoholiker spielen lassen. Die Alkoholiker gewannen 7:1. Da habe ich gesagt: Sauft's weiter!" Auch wenn die Anekdote zigfach wiedergegeben wurde, der Wahrheitsgehalt wurde nie überprüft. Aber darum ging es ja auch nicht, die Merkel-Legende rankte sich zeitlebens um seine Sprüche, aber auch um seine Erfolge und Streitereien - und aus jeder Kategorie verbuchte er eine ganze Menge während seiner zwei Amtszeiten bei den Löwen.

Der Österreicher war einer der Garanten für die erfolgreichste Zeit des Traditionsvereins: Unter seiner Regie schaffte Sechzig 1963 als Meister der Regionalliga Süd die Qualifikation für die neugeschaffene Bundesliga, gewann 1964 den DFB-Pokal, schaffte 1965 den Einzug ins Europapokalfinale (0:2 gegen West Ham in Wembley) und wurden 1966 deutscher Meister. Mit seinem später von Werner Lorant erfolgreich kopierten Führungsstil nach dem Motto "Zuckerbrot und Peitsche" (so hieß übrigens auch Merkels erste 1968 erschienene Biografie) brachte er die Blauen auf Erfolgskurs, auch wenn es dann und wann auf Giesings Höhen derart knallte, dass man beinahe um den Weltfrieden fürchtete.

Aktenkundig ist ein Streit Merkels mit dem eisenharten Stopper Fonse Stemmer, der dem österreichischen Coach ein beherztes "Leck mich" an den Kopf warf und dafür zwei Monate auf der Ersatzbank schmorte. Irgendwann spendierte Merkel zwei Flaschen Sekt und alles war vergessen.

Detailansicht öffnen Autokorso: Merkel (Mitte) feiert mit Peter Grosser (li.) und 1860-Präsident Adalbert Wetzel den Gewinn der Meisterschaft 1966. (Foto: Fritz Neuwirth/SZ-Archiv)

Der Mitte der Sechzigerjahre mit 17 000 Mark bestbezahlte Trainer der Bundesliga hatte seine Spieler stets abgekanzelt, etwa mit öffentlichen Sprüchen wie: "Ihr meint immer, ihr seid schon Meister, dabei seid's g'rad erst Hausmeister." Nicht mehr zu kitten waren irgendwann die Differenzen des Wieners mit weiten Teilen der Mannschaft im Jahr nach dem Gewinn der Schale: Die Situation eskalierte Ende der Hinrunde. 14 von 17 Spielern sprachen sich bei einer geheimen Zusammenkunft im Hotel Wetterstein gegen Merkel aus. Peter Grosser, der im März 2021 verstorbene Kapitän der Meisterelf, verkündete hernach die Gründe für dieses vernichtende Votum: "Merkels verletzende Bemerkungen gegenüber einzelnen Spielern standen einer harmonischen Zusammenarbeit im Wege." So habe Merkel ein paar Tage vorher im Training einen Spieler als "Sau" beschimpft und zudem angekündigt, er wolle seinen Vertrag beim TSV 1860 noch einmal verlängern, "und zwar zu dem ausschließlichen Zweck, acht Spieler zu feuern. Und für die übrigen sei es dann besser, gleich mitzugehen", wie Grosser berichtete.

Vor dem Frankfurt-Spiel beordert Merkel die Reservemannschaft zum Hauptbahnhof. Präsident Wetzel zieht die Notbremse

Bei einer Konfrontation auf dem Trainingsplatz sollen sich der Coach und Torwart Petar Radenkovic Nase an Nase gegenüber gestanden haben: "Sie müssen auf alle Fälle weg", zischte Radi. Merkel nahm seine Brille ab und erwiderte in breitem Wienerisch: "Wos is'? Mogst herhau'n?"

Der letzte Versuch, die Rebellion niederzuschlagen, scheiterte vor dem finalen Vorrundenspiel in Frankfurt, als Merkel die komplette Reservemannschaft zum Hauptbahnhof bestellte, um Druck auf seine Profis auszuüben. Doch der langjährige Präsident Adalbert Wetzel kam einem Ultimatum zuvor und entließ Merkel - eine seiner schwersten Entscheidungen. Amateur-Trainer Hanns-Wolfgang Weber übernahm, Sechzig schloss die Saison als beste Rückrundenmannschaft auf Platz zwei hinter Eintracht Braunschweig ab.

Max Merkel, der 1968 mit dem 1. FC Nürnberg abermals Meister wurde und den Club in der folgenden Saison verließ, ehe dieser direkt abstieg, kehrte 1974 nach Gastspielen bei FC Sevilla und Atlético Madrid noch einmal zu den Löwen zurück. Der Österreicher kündigte seinen Vertrag aber bereits nach einem Dreivierteljahr wieder, weil er sich ausrechnete, zum FC Bayern zu wechseln. Doch auch dort hatten sich die Spieler bereits formiert, unter der Führung von Paul Breitner und Sepp Maier verhinderten sie seine Verpflichtung. Der Coach arbeitete unter anderem noch bei Schalke 04 und beim Karlsruher SC. 2006 starb er im Alter von 87 Jahren in Putzbrunn bei München.