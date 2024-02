In der Kantine der Löwen wird gerade das Mittagessen serviert, es gibt griechischen Salat und Wiener Schnitzel, und das passt irgendwie zu diesem Arbeitstag auf dem Gelände des TSV 1860 München , wo seit einigen Wochen ein Deutsch-Grieche das Sagen hat, weniger in der Küche, mehr auf dem Trainingsplatz. Argirios Giannikis, 43, ist als Cheftrainer der Giesinger nach fünf Spielen unbesiegt. Vor dem Oberbayernduell gegen Ingolstadt mit dem einstigen Sechzig-Coach Michael Köllner spricht Giannikis über seine Erfahrungen in Griechenland, seine Spielphilosophie - und warum er sich den Job als Löwentrainer antut.

SZ: Herr Giannikis, obwohl Sie in Nürnberg geboren und in Karlsruhe aufgewachsen sind, werden Sie oft als Grieche bezeichnet. Wie griechisch fühlen Sie sich?

Argirios Giannikis: Ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen, habe in Mannheim studiert und hier meine Trainerlizenzen gemacht, in Griechenland war ich außer der Zeit als Trainer nur zum Urlaub. Ich habe beide Staatsbürgerschaften. Ich genieße die Ordnung in Deutschland und habe viel von der Disziplin im Alltag übernommen.

Anders gefragt: Gyros oder Schäufele?

Beides.

Ihre Zeit bei AEK Athen bezeichneten Sie einmal als Engagement im Ausland. Geheiratet haben Sie aber vor zehn Jahren in Griechenland.

Ja, die Verwandtschaft war da, wir waren dort der Großeltern wegen. Aber meine Frau ist wie ich in Deutschland aufgewachsen.

Sprechen Sie zu Hause Griechisch oder Deutsch?

Beides, mehr Deutsch. Ich habe natürlich auch das Temperament des Südens in mir. Ich glaube, ich wirke oft ruhig, aber die Mannschaft hat schon gemerkt, dass ich nicht immer ruhig bin. An der Außenlinie sieht man, dass ich temperamentvoll sein kann.

Vor zehn Jahren wurden Sie mal als Co-Trainer des Karlsruher SC in Unterhaching auf die Tribüne geschickt...

Ich versuche der Mannschaft immer das zu geben, von dem ich glaube, dass sie es braucht. Ich bin ruhig, wenn es nötig ist, und wenn ich das Gefühl habe, ich muss sie aufwecken, dann tue ich das. Dafür habe ich über die Jahre ein Gespür entwickelt.

Tim Rieder meinte, Sie seien in der Halbzeit gegen Sandhausen (Endstand 1:1 nach 0:1; d. Red.) auch mal lauter geworden, da sei ein Ruck durch die Mannschaft gegangen. War dies das erste Mal, dass das nötig war?

Ich bin auch generell recht laut, was Motivationsansprachen vor dem Spiel betrifft. Auch wenn mir Sachen auf dem Trainingsplatz nicht gefallen. Wir sind noch in der Entwicklungsphase, das muss oft in einer sachlichen Weise erfolgen, aber wenn mir was nicht passt, kriegt die Mannschaft das schon mit.

Sie haben auch einmal gesagt, dass die Fans in Südeuropa heißblütiger sind. Nach fünf Spielen bei Sechzig, wie erleben Sie die Löwen-Fans?

Der Support ist sensationell gut, wirklich klasse. Gerade auch zuletzt gegen Essen, das hat der Mannschaft richtig Energie gegeben. Das zeigt, dass der Verein eine Wucht hat, dass der Verein sehr vielen Menschen sehr viel bedeutet. Aber wenn man sich die Spiele in Griechenland ansieht, da gibt es vereinzelt auch mal explosiveres Material. Da habe ich es lieber etwas weniger gefährlich, so, dass auch Familien immer mit einem sicheren Gefühl ins Stadion kommen können.

Sind die Fans in Griechenland also näher dran? Sie hatten einmal erwähnt, dass Sie während Ihrer Zeit bei AEK auch öfter auf der Straße angesprochen wurden.

Ich sage mal so: Hier in München merke ich auch eine wahnsinnige Leidenschaft unserer Fans - aber im persönlichen Kontakt ist alles etwas zurückhaltender als in Athen. AEK gehört natürlich zu den drei großen Klubs in Athen und hat bei zehn Millionen Einwohnern ungefähr 1,2 Millionen Sympathisanten. Du bist extrem bekannt, Privatsphäre ist da selten gegeben. Wenn du in ein Restaurant gehst, steht der ganze Laden um deinen Tisch, und der Chef will dich einladen. Ich selbst habe da aber nur Positives zu berichten, auch als die Ergebnisse mal ausblieben.

Für Ihre Fußballlehrer-Lizenz mussten Sie damals in eine Nachprüfung. Warum?

Es ging um Angriffstaktik. Der Prüfer war nicht zufrieden mit der Verteidigungshöhe des Sparringteams. Ich hatte da eine andere Meinung. Ich habe dann einen sehr guten Abschluss bekommen, aber es betraf damals eine bestimmte Methodik, die der DFB vorgibt, die habe ich nicht ganz eingehalten. Ich bin eher ein Freund davon, die Dinge so zu handhaben, wie ich sie in der Situation für sinnvoll erachte. Dann musste ich eben noch einmal raus auf den Platz. War aber auch kein größeres Problem.

Haben Sie sich in München schon eingelebt?

München fand ich immer eine sehr schöne Stadt, ich fühle mich sauwohl. Ich bin im Moment noch im Hotel. Das wird auch noch eine Weile so bleiben. Aufgrund der Situation habe ich keine Zeit, eine Wohnung oder ein Haus zu suchen. Wenn die Ziele erreicht sind, ist mehr Zeit.

Das heißt, Sie bleiben wohl bis zum Saisonende im Hotel.

Wenn wir das Ziel früher erreichen, dann nicht. Ich hätte nichts dagegen, wenn es früher ist. (lacht).

Warum 1860 München? In diesen Tagen kann man auch zugespitzt fragen: Warum tut man sich das an?

Ich habe mir nach AEK Athen (Oktober 2021 bis März 2022; d.Red.) eine längere Auszeit genommen. Aufgrund der Intensität der Arbeit dort und der Familiensituation - meine Frau und die Kinder sind in Frankfurt - war es klar, dass ich ein kleines Sabbatical nehme, das hat jetzt etwas länger gedauert. Mit Sechzig habe ich gute Gespräche gehabt, und es ist ein hoch spannender Klub, eine sportliche Situation, die ich früher auch schon einmal gemeistert habe.

Gab es während des Sabbaticals andere Anfragen?

Ja, Angebote gab es, eigentlich recht viele. Aus dem südeuropäischen Ausland wie auch aus Mitteleuropa. Am Anfang habe ich die Angebote nicht weiterverfolgt. Ich wollte mehr Zeit mit der Familie haben, ich hatte sie wegen der Pandemie nur selten gesehen. Dann gab es einige Angebote, die ich weiterverfolgt habe, wollte sie aber nicht machen. Ein oder zwei hätte ich vielleicht machen wollen, hat dann aber nicht geklappt.

Mancher Ihrer Kollegen wird leicht panisch, wenn er über ein Jahr lang keine Anstellung findet. Viele glauben, sie finden dann nichts mehr.

Ich bin Trainer aus Leidenschaft. Ich möchte mich bei einer Aufgabe maximal einbringen. Wenn ich das Gefühl habe, ich kann oder will nicht, dann bediene ich dieses Klischee nicht, dass ein Trainer immer arbeiten muss. Ich glaube, man passt nicht überall hin. Man muss ein Gefühl für Situationen und handelnde Personen bekommen und dann sagen: Hier kann ich mir vorstellen, dass es passt. In der Summe war die Pause ein paar Monate zu lang. Aber bevor ich was mache, wovon ich nicht überzeugt bin, warte ich lieber.

Bei Sechzig schwelt schon lange ein Gesellschafter-Streit. War das ein Kriterium bei der Entscheidung?

Ich schaue auf den Sport, dafür bin ich zuständig. Ich bin damit total ausgefüllt.

Detailansicht öffnen Am Freitag hat Investor Hasan Ismaik dem Team der Münchner Löwen einen Überraschungsbesuch abgestattet. (Foto: Ulrich Wagner/Imago)

Haben Sie sich eine Strategie überlegt, wie Sie sich aus den Streitereien heraushalten können?

Indem man sich auf den Sport konzentriert. Ich bin Fußballtrainer, das ist mein Aufgabengebiet, da gilt es, die Kraft reinzulegen.

Sie wurden 2020 in Griechenland zum Trainer des Jahres gewählt - das half sicher, um eine Mannschaft wie AEK übernehmen zu können. Was haben Sie in dieser Zeit für sich mitgenommen?

Immer unterschiedliche Drucksituationen, andere Einflussfaktoren, damit muss man aus der Komfortzone raus. Du musst dich auch anpassen, aber ohne dich zu verstellen, das halte ich für superwichtig. Dazu kommt, dass ich mit internationalen Topspielern gearbeitet habe, insgesamt mit zwölf Nationalspielern. Noch dazu hatte ich einen großen Staff - allein der erweiterte Trainerstab inklusive Ernährungsberater bestand aus mehr als 20 Leute. Das sind sehr viele Elemente, die ich mitgenommen habe.

Sie haben schon Aufstiege erlebt und Abstiegskampf, selten einfach das Mittelfeld. Welche Spiele kommen Ihnen als Erstes in den Sinn?

Der Fast-Aufstieg mit dem KSC, in letzter Minute nicht aufgestiegen gegen den HSV, das war sehr emotional. In Griechenland Meister in der zweiten Liga. Ich bin noch nicht ganz so alt, aber ich bin schon lange Trainer.

Und Sie waren lange Jugendtrainer. Hakan Çalhanoğlu haben Sie beim KSC einst in die U19 befördert, obwohl er sich bei der U17 nicht hatte durchsetzen können. Was ist Ihnen bei einem Nachwuchsspieler wichtig?

Ein junger Spieler ist wie eine Pflanze, die du dosiert gießen musst, damit sie wächst. Übergießt du sie, dann geht sie ein, gibst du zu wenig Wasser, entwickelt sie sich auch nicht. Da ist viel Geduld gefragt und sehr viel Fingerspitzengefühl. Bei Hakan ging es darum, dass die Struktur der U19 besser zu ihm passte als die der U17, er konnte dort eine andere Position spielen. Ihn hochzuziehen, war eine Entscheidung, die vielleicht zunächst schwer nachvollziehbar war, aber im Nachhinein richtig und wichtig für ihn.

Sie waren recht lange Co-Trainer. Ab welchem Zeitpunkt war Ihnen klar: Ich bin jetzt reif für einen Chefposten?

Ich war in der U19-Bundesliga auch Cheftrainer, und es war immer klar, dass ich irgendwann wieder als Cheftrainer arbeiten werde, das war abgesprochen. Ich war bereits als Co-Trainer unter Markus Kauczinski mit sehr vielen Verantwortungsbereichen betraut und durfte auch mitentscheiden.

Stimmt es, dass Markus Kauczinski mit in Griechenland auf Ihrer Hochzeit war?

Ja. Der Kontakt ist ein bisschen weniger geworden, aber wenn wir uns wiedersehen, wird es herzlich sein.

Sie haben BWL studiert. Hilft Ihnen das als Fußballtrainer?

Man muss im Studium strukturiert arbeiten, und Struktur brauchst du auch im Fußball. Ob das Studium jetzt geholfen hat, dass ich deshalb ein besserer Trainer bin, weiß ich nicht. Ich hatte ja auch Sportmanagement in der Weiterbildung, und Trainersein ist vor allem auch eine Frage von Persönlichkeit und Charakter.

Die Mannschaft, die Sie übernommen haben, ist im Sommer nicht von Abstiegskampf ausgegangen. Wie gehen Ihre Spieler damit um?

Die Mannschaft geht gut damit um. Ich glaube, sie war sehr offen für neue Inhalte, für neuen Input. Es ist auch ein anspruchsvoller Input, den die Mannschaft ziemlich schnell verinnerlicht hat. Das sieht man daran, wie viele Chancen wir uns herausspielen und wie viele Tore wir gemacht haben in kurzer Zeit. Es heißt, die Mannschaft könne kein Tor schießen, jetzt haben wir in fünf Pflichtspielen schon acht Tore geschossen und hätten vielleicht ein, zwei, drei mehr machen können. Wir sind viel schneller im letzten Drittel. Das heißt, es wurde schon einiges verinnerlicht.

Ende Januar wurden noch viele Zugänge verpflichtet. Sind das vor allem Abstiegskampfspieler - oder Spieler mit längerer Perspektive?

Zunächst ist wichtig zu sagen, dass wir der Mannschaft Vertrauen schenken. In den ersten Spielen war zu sehen, dass sie auch vertrauenswürdig ist. Dennoch galt es aufgrund der Gesamtsituation, den Kader zu optimieren. Jeder Spieler, den wir geholt haben, hat Attribute, die wir auf diesen Positionen bisher nicht hatten.

Wie zum Beispiel Innenverteidiger Max Reinthaler, der 1,93 Meter groß ist.

Genau. Das gibt uns neue Optionen für die Rückrunde. Aber es sind ja auch Spieler, die Verträge zum Teil auch über die Saison hinaus haben. Es geht also um beides.

Wie war hier die Zusammenarbeit zwischen Ihnen und dem neuen Geschäftsführer Sport?

Sehr intensiv, sehr eng und sehr ehrlich.

Wie liefen die Kaderplanungen ab? Haben Sie konkrete Vorstellungen und Namen genannt?

Nein, wir haben diskutiert über Positionen und Positionsgruppen. Dann haben wir geprüft, welche Spieler im Winter zur Verfügung stehen - und dann haben wir Entscheidungen getroffen.

Die Profifußballabteilung hat unlängst erklärt, dass die neuen Offensivspieler alle 34,5 km/h und schneller erreichen. Darf der Löwen-Fan künftig schnelleren Fußball erwarten als bisher?

Ja, wir haben auch schon schnellen Fußball gezeigt zuletzt, phasenweise zumindest.

Einige Spieler wie Fynn Lakenmacher oder Julian Guttau zeigen starke Leistungssteigerungen. Wie bekommt man das hin?

Wenn man eine Mannschaft während einer Saison übernimmt, ist es wichtig, dass man nicht zu schnell zu viel will und die Spieler damit überfrachtet. Gerade, wenn die sportliche Situation schwierig und das Selbstvertrauen vielleicht auch nicht das größte ist. Dann geht es eher darum, kleine Schritte zu machen und klare Abläufe zu definieren.

Rechnen Sie damit, dass Stürmer Joël Zwarts in dieser Saison noch zurückkommt, und wenn ja, wann?

Er kann schon Teile des Mannschaftstrainings mitmachen, das werden wir jetzt Stück für Stück steigern - aber ohne dass wir Druck auf ihn ausüben werden. Wichtig ist, dass er wieder hundertprozentig fit wird. Dafür bekommt er von uns die Zeit, die er braucht. Er muss auch mit der Mannschaft in den neuen Spielstrukturen wieder zusammenwachsen und die neuen Ideen verinnerlichen.

Wie nah sind Sie mit der Mannschaft schon an dem Fußball, den Sie spielen lassen möchten?

Es geht ja nicht darum, dass ich mich auf irgendeine Art selbst verwirkliche - sondern darum, was für die Mannschaft und damit den Verein das Beste ist. Ich finde, dass wir zuletzt schon einige Dinge gezeigt haben, die ich bei meinen Mannschaften ganz generell gerne sehe: eine gute Struktur, Tempo, Dynamik, schnelles Spiel nach vorne.

Der erfolgreichste Sportler in Reihen Ihres neuen Klubs TSV 1860 ist derzeit der Ski-Löwe und Slalomspezialist Linus Straßer. Inwieweit haben Sie seine Erfolge mitbekommen?

Ich habe das natürlich mitverfolgt, dass Linus Straßer erst in Kitzbühel und dann in Schladming gewonnen hat. Sehr schön, wenn es ein Weiß-Blauer ist.

Gibt es Dinge, die man aus dem Skisport in den Fußball übertragen kann?

Ich bin kein Wintersportspezialist, wobei ich das gerne schaue, vor allem auch Slalom. Es geht im Slalom und Fußball darum, keine Angst zu haben vor Situationen, Mut zu haben neben der körperlichen Balance.

Gegner können ja auch Slalomstangen sein, die man umkurvt.

Ja, es gibt Spieler, die sollten das tun, andere wiederum nicht. Ich glaube, beides hat damit zu tun, mit Tempo und Mut unterwegs zu sein.