Wird Robert Reisinger nach acht Jahren als Präsident einen gebührenden Abschied haben? Vor der Mitgliederversammlung ist das e.V.-interne Zerwürfnis noch einmal eskaliert – es geht um eine mögliche Vertragsverlängerung mit Geschäftsführer Werner.

Von Markus Schäflein

Nach acht Jahren engagierter Amtszeit kann ein verdienter Präsident eines Vereins normalerweise warme Worte, Dank und Blumen erwarten, und dann wird er sich geehrt fühlen und ebenso bedanken. Aber was ist schon normal beim Fußball-Drittligisten TSV 1860 München? Nichts, und daher steht zu befürchten, dass zum Abschied von Robert Reisinger bei der Mitgliederversammlung am Sonntag ab 10 Uhr in der Münchner Kulturhalle Zenith auch unfreundliche Worte und gegenseitige Vorwürfe zu hören sein werden.