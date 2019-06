28. Juni 2019, 14:54 Uhr TSV 1860 München "Es wird getrickst, getäuscht und getarnt"

Aufgemerkt: Hasan Ismaik hat sich mal wieder zu Wort gemeldet, und er sagt: "Ich hätte es niemals für möglich gehalten, dass in diesem Verein so dermaßen falsch gespielt wird."

Am Sonntag findet die Mitgliederversammlung des Fußball-Drittligisten TSV 1860 München statt.

Davor herrscht Unruhe, mal wieder.

"Ich hätte es niemals für möglich gehalten, dass in diesem Verein so dermaßen falsch gespielt wird", teilt Investor Hasan Ismaik mit.

Von Markus Schäflein und Philipp Schneider

Am Sonntag findet die Mitgliederversammlung des Fußball-Drittligisten TSV 1860 München statt, und man fragte sich schon lange, wann denn nun der Wahlkampf der Investorenseite und ihrer Anhänger beginnen würde. Nun gut, der 70-jährige Allgemeinmediziner Thomas Schummer aus Mainburg hatte einen Rundbrief an alle Mitglieder verschickt, in dem er dazu aufrief, das Präsidium um Robert Reisinger nicht wieder zu wählen - weil es keine Darlehen von Investor Hasan Ismaik annehmen möchte und daher "Amateurisierungstendenzen" zu erkennen seien. Aber sonst war wenig los, eine angekündigte Demonstration am Trainingsgelände fand nicht statt, und Ismaiks Münchner Statthalter Saki Stimoniaris, der gerne anstelle von Reisinger Präsident wäre und normalerweise gerne Pressemitteilungen verschickt, tritt seltsamerweise seit Wochen nicht mehr in Erscheinung.

Nun also doch noch ein großer Wahlkampfauftritt, und siehe da, Trommelwirbel: von Ismaik selbst, und zwar nicht auf Facebook, sondern diesmal im Fachmagazin Kicker. Er wünsche sich, "dass so viele Mitglieder wie möglich zur Wahl gehen und ein Zeichen setzen für die Vernunft". Also: für ihn - wobei Ismaik spätestens seit der von ihm maßgeblich mitverantworteten Geldverbrennungssaison 2016/17 samt Regionalliga-Abstieg von Teilen der Anhänger nicht mehr als Inbegriff von Vernunft gesehen wird. "Wenn Robert Reisinger wiedergewählt werden sollte, ist das kein positives Signal für die Zukunft", sagte er. "Wenn dagegen die Vernunft einkehrt, fliege ich am nächsten Tag gleich nach München und bin bereit, über alle wichtigen Dinge zu sprechen, damit der Profifußball von 1860 wieder aufsteht."

"Ich werde meine Anteile niemals verkaufen"

Das Präsidium um Reisinger hatte Ismaik klare Regeln gesetzt, um Geld in den Klub zu stecken: Sponsoring oder Genussscheine bei Sofortüberweisung. Mit diesem Vorschlag kann der Investor erwartungsgemäß nichts anfangen, aus seiner Perspektive dürfte es sich um ein Scheinangebot handeln. "Ich hätte es niemals für möglich gehalten, dass in diesem Verein so dermaßen falsch gespielt wird", teilte er nun mit. "Es wird getrickst, getäuscht und getarnt - nur um mich loszubekommen."

Allerdings, und das ist zwar nichts Neues, klingt aber immer wieder spektakulär: "Ich werde meine Anteile niemals verkaufen. Nicht heute, nicht in fünf Jahren. Und auch nicht in 30 Jahren." Er werde allerdings "erst wieder Geld geben, wenn 1860 es schafft, vernünftig zu wirtschaften. Die andere Alternative: Diese unsinnige 50+1-Regel fällt." Dann hätte der Investor aufgrund der Vereinbarungen, die im Kooperationsvertrag festgehalten sind, das alleinige Sagen in der Profifußball-KGaA.