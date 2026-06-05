Beim TSV 1860 München entwickeln sich die Dinge rasant weiter: Nach dem Lizenzentzug für die dritte Liga und der Kündigung des Kooperationsvertrags mit Investor Hasan Ismaik arbeiten die Vertreter des Stammvereins, also das Präsidium um Gernot Mang sowie der Verwaltungsrat, mit Hochdruck. Sie müssen zügig die Rahmenbedingungen für einen Spielbetrieb in der Regionalliga Bayern schaffen. Das Spielrecht liegt wieder beim Stammverein (e. V.), aber vieles andere befindet sich momentan noch in der Profifußball-Gesellschaft (KGaA), die dem e. V. und Ismaik gemeinsam gehört. Die meisten Sponsorenverträge sind durch den Zwangsabstieg zwar ohnehin ungültig geworden; aber zum Beispiel die Spielerverträge, auch solche der U21 und U19, laufen ebenso unter dem Dach der KGaA wie auch die Anstellungsverträge des Personals auf der Geschäftsstelle.