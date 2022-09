1860 München führt weiter ungeschlagen die Drittliga-Tabelle an. Beim 4:1 gegen Duisburg fallen alle Tore in der ersten Hälfte - und die Fans besingen erstmals Zugang Albion Vrenezi.

Von Gerhard Fischer

Michael Köllner hielt fünf Finger der linken Hand und vier Finger der rechten Hand nach oben. Es war das Zeichen, dass die Nummer 9 des TSV 1860, Albion Vrenezi, ausgewechselt werden sollte. Vrenezi, der vor der Gegengeraden (vulgo: Stehhalle) stand, setzte sich in Bewegung, er lief auf Köllner zu, und als der Spieler näher kam, erhoben sich die Zuschauer auf der Haupttribüne, sie klatschten und johlten und riefen "Vrenezi, Vrenezi". Dieser hob die Hände und klatschte auch. Dann umarmte er den Trainer.

Man schrieb die 76. Minute, das Spiel war zu diesem Zeitpunkt längst entschieden. 1860 München (vulgo: der Tabellenführer) führte gegen den MSV Duisburg 4:1, und zwei wunderschöne Tore hatte Vrenezi beigesteuert. Es fielen übrigens alle Tore in der ersten Halbzeit, die aus Löwen-Sicht sicherlich die beste seit sehr, sehr langer Zeit gewesen ist.

Apropos sehr, sehr lange Zeit: Erstmals seit November 2021 stand Daniel Wein in der Startelf der Löwen. Wein, ein spielstarker Sechser, war verletzt gewesen, er hatte schwerwiegende, bisweilen undefinierbare Probleme mit dem linken Fuß. Nun ersetzte er Quirin Moll, der zuletzt bei Viktoria Köln nicht überzeugt hatte. Außerdem stürmte Fynn Lakenmacher anstelle von Meris Skenderovic - und Vrenezi spielte für Martin Kobylanski.

Die Menschen auf der Haupttribüne, die Vrenezi später so frenetisch feiern sollten, hatten sich gerade gesetzt, als der Löwen-Neuner in der ersten Minute entschlossen durch die Duisburger Hälfte marschierte. Schließlich passte er zu Joseph Boyamba, der mit Vrenezi an diesem Tag ein Traumpaar auf der linken Angriffsseite bilden sollte. Boyamba flankte umgehend zur Mitte, wo Vrenezi heranrauschte und die Vorlage volley vollendete. Lukas Raeder, früher beim FC Bayern II im Tor und an diesem Tag Vertreter des erkrankten Vincent Müller, hatte keine Chance.

Alles gelingt nicht: Torwart Hiller erzielt ein Eigentor

Keine Witze mit Namen, das ist eine Grundregel. Fußballfans halten sich natürlich nicht daran, und so sagte einer, die Duisburger würden nun vermutlich unter die Räder kommen. Er hatte Recht. In der 12. Minute flankte Stefan Lex, und Lakenmacher köpfelte den Ball ins linke Eck; in der 32. Minute zirkelte Vrenezi die Kugel aus der Distanz in den Winkel; und in der 36. Minute kickte Yannick Deichmann einen Einwurf, den Mann, Maus und alle MSV-Verteidiger verfehlt hatten, aus fünf Metern ins Tor. 4:0. Die Löwen-Fans sagen "So ein Tag, so wunderschön wie heute".

Die Duisburger, die zuvor zweimal vergeblich (und zu Unrecht) einen Elfer gefordert hatten, bekamen in der 42. Minute (mit Recht) einen Strafstoß, denn Wein hatte Marvin Ajani gerempelt. Stoppelkamp, ein Ex-Löwe, legte sich den Ball zurecht. "Den hoit da Hilla", rief ein Fan, und Marco Hiller hielt den Ball tatsächlich, er lenkte ihn zur Ecke. Gelang den Löwen heute wirklich alles? Nein! Hiller patschte die folgende Ecke von Stoppelkamp ins eigene Tor - diese Aktion war vermutlich einem Mangel an Konzentration aufgrund vorangegangener Euphorie geschuldet.

Nach der Pause hatte 1860 noch - Moment, ein Blick auf den Spickzettel - null Chancen. Der blaue Faden war gerissen. Duisburg vergab einige Möglichkeiten, ergab sich aber mit zunehmender Spieldauer. Am Ende besangen die Löwenfans Vrenezi, die ganze Mannschaft und sich selbst ("Einmal Löwe, immer Löwe"), und Köllner lobte Vrenezi, der vor der Saison von Türkgücü kam: "Die beiden Tore werden ihm gut tun - er ist jetzt bei uns angekommen."