Von Christoph Leischwitz und Markus Schäflein

Dort, wo vor neun Wochen noch die Fans standen und das Siegtor von Stefan Lex gegen Schalke 04 bejubelten, standen diesmal genau zwei Anhänger des TSV 1860 München. Vizepräsident Hans Sitzberger und Geschäftsführer Marc-Nicolai Pfeifer hatten sich in die Kurve unter die Anzeigetafel begeben und sich die Fanschals mit dem Schriftzug "DFB-Pokal Achtelfinale 2021/22" umgehängt. Diese waren - aus Ermangelung an sonstigen Anhängern - vor dem Anpfiff dieses Achtelfinal-Pokalspiels an die zum Geisterspiel zugelassenen Vereinsvertreter verteilt worden. Zur zweiten Spielhälfte zog das Edelfan-Duo dann wieder auf die Haupttribüne um, doch zu feiern gab es auch dort nichts: Die Sechziger konnten ihre Pokal-Siegesserie gegen Zweitligisten nicht fortführen. "Ein Stück weit haben die Zuschauer gefehlt", meinte - sicherlich ohne Sitzberger und Pfeifer zu nahe zu treten - Trainer Michael Köllner.

Da half es auch nichts, dass ein anderer, weit entfernterer Fan in einem seltsamen roten Trikot ein kurzes Grußwort sandte: Der ehemalige Kapitän Sascha Mölders, nach umtoster Vertragsauflösung jetzt in Diensten des Regionalligisten SG Sonnenhof Großaspach, hatte vor der Partie via Sky ausrichten lassen: "Jetzt wird mit Karlsruhe der dritte Zweitligist dran glauben müssen." Falsch: Der KSC gewann 1:0 (0:0), damit ist auch der letzte bayerische Vertreter aus dem laufenden Wettbewerb ausgeschieden. "Ich bin schon enttäuscht", sagte Löwen-Coach Köllner, "ich glaube, dass wir ebenbürtig waren." Das konnte man sich so zusammenaddieren: Letztlich war Sechzig eine Spielhälfte lang besser gewesen, in der entscheidenden Phase nach dem Seitenwechsel aber auch deutlich unterlegen.

Der erste Videobeweis in der Geschichte des Grünwalder Stadions fällt zugunsten der Löwen aus

Ein paar Minuten hatte die Partie gebraucht, um Fahrt aufzunehmen, vor allem die Gäste agierten vorsichtig. Nach zehn Minuten gelang Sechzigs Angreifer Marcel Bär nach einem Sololauf der erste Torabschluss, der aus aussichtsreicher Position allerdings zu ungenau ausfiel. Fabian Greilinger lief drei Minuten später aus spitzem Winkel aufs KSC-Tor zu, Keeper Marius Gersbeck bekam bei dem Schuss aus kurzer Distanz die Fäuste aber rechtzeitig nach oben. Immer wieder gelang es, den Karlsruhern im Spielaufbau den Ball abzuluchsen; Sechzig hielt sich selten mit längeren Ballbesitzphasen auf, sondern suchte zielstrebig den Abschluss.

Zu bejubeln gab es für die beiden Fans in der Westkurve nichts, aber zumindest hatten sich die Sechziger bis zur Pause ein klares Chancenplus erspielt, zumal die Karlsruher offensiv wenig boten. Sechzigs Torwart Marco Hiller musste erstmals nach 40 Minuten eingreifen, als er einen Freistoß von Philip Heise per Hechtsprung entschärfte. Die Sechziger wirkten, als hätten sie auch ohne eine volle Westkurve alles im Griff. "Wir haben eine super erste Hälfte gespielt, aber es verpasst, in Führung zu gehen", resümierte Köllner treffend.

Mit dem Seitenwechsel entwickelte sich allerdings ein komplett anderes Spiel. Nach einem weiteren Abschluss von Kapitän Lex (49.) dominierte plötzlich der KSC. Fabian Schleusener drosch den Ball an den Pfosten, dann folgte der erste Videobeweis in der Geschichte des Grünwalder Stadions. Dieser fiel zugunsten der Gastgeber aus: Beim anschließenden Kopfball ins Tor befand sich Karlsruhes Lucas Cueto in einer Abseitsposition (51.). Doch von nun an bekam Hiller deutlich mehr zu tun. Letztlich benötigte die Mannschaft von Christian Eichner aber einen Strafstoß, um in Führung zu gehen: Fabian Greilinger hatte den Ball bei einer Grätsche im eigenen Strafraum an die Hand bekommen, den Elfmeter verwandelte Marvin Wanitzek sicher (69.).

In Kapitän Lex, Neudecker und Bär müssen drei wichtige Spieler erschöpft vom Feld gehen

Danach wirkte das, was im Angriffsspiel der Sechziger in der ersten Hälfte noch so zielstrebig daherkam, meist nur noch überhastet. In Kapitän Stefan Lex, Richard Neudecker und Marcel Bär mussten nach und nach drei wichtige Spieler erschöpft vom Feld gehen, die in den vergangenen Wochen auch schon als Matchwinner glänzten; Einwechselspieler wie der lange verletzte Merveille Biankadi oder Tim Linsbichler brachten zu wenig Spielpraxis mit, um Torgefahr ausstrahlen zu können. Auch wenn in der Schlussphase die klare Linie fehlte, reichte es noch zu zwei Großchancen, die Erik Tallig (76.) und Phillipp Steinhart (90.+2) jedoch - ebenso überhastet - vergaben.

Der Januar ist für die Löwen also schon jetzt nicht mehr ganz so "geil", wie sich Trainer Köllner das erhofft hatte. Nun kann sich die Mannschaft voll auf die kommenden Aufgaben in der dritten Liga konzentrieren. Höchstwahrscheinlich geht es schon am Samstag weiter, denn Gegner und Gastgeber Türkgücü München scheint nach vier Coronafällen nun doch einsatzbereit zu sein: Am Dienstag stand ein Großteil des Aufgebots gesund auf dem Trainingsplatz.