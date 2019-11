Am Freitag um 11.30 Uhr gab Oliver Beer seine erste und womöglich auch schon letzte Spieltags-Pressekonferenz als Cheftrainer des TSV 1860 München. Nach dem Rücktritt von Daniel Bierofka hatte dessen bisheriger Assistent das Amt übernommen, und er teilte mit: "Wir haben natürlich die letzten Tage weiterhin trainiert."

Das war schon einmal eine gute Nachricht, und außerdem habe die Mannschaft sogar "versucht, den Fokus aufs Spiel zu legen". Es war vor dem Auftritt in Halle an diesem Samstag (14 Uhr) natürlich kein einfacher Versuch. "Wir hatten hier etwas aufgebaut, Biero ist eine Ikone, es ist ja klar, dass es die Mannschaft emotional mitgenommen hat", sagte Beer. Vor allem Stürmer Sascha Mölders litt unter dem Abschied seines Kumpels, er soll sogar mal laut geworden sein in der Kabine. "Wer den Sascha kennt, weiß, dass er seine Meinung hat", meinte Beer. "Er wird wieder vorangehen am Samstag, da mache ich mir keine Sorgen."

Dass es zuletzt Spannungen gegeben habe auch zwischen ihm und Bierofka, bestritt Beer, allzu viel ausgetauscht über Training und Taktik haben sich die beiden aber nicht. "Wer den Biero kennt, weiß, dass er sehr intensive Trainingsarbeit betreibt und alles kontrollieren will. Aber ich hatte noch genug andere Themen, mir ist nicht langweilig geworden." Beer kennt Bierofka seit über 20 Jahren, er wurde von ihm auch als Assistenztrainer nach Giesing geholt, und er betonte: "Der Dienstag war für mich emotional katastrophal, das muss man ganz klar so sehen."

Bierofka habe ihm "sogar noch per WhatsApp alles Gute gewünscht" - sollte alles heißen: Kaputt wie gemutmaßt sei das Verhältnis mitnichten gewesen. Warum Bierofka ging, habe aber auch er nicht wirklich erfahren: "Es hatte sich bei ihm viel aufgestaut, er hat mit uns auch nicht so darüber gesprochen, er ist ja ein introvertierter Typ. Er hat auch gesagt, wir sollen nicht über ihn reden, auch in der Mannschaft nicht."

Dass im Umfeld und im Machtkampf der Gesellschafter nicht mehr viel über Bierofka geredet wird, wird hingegen ein frommer Wunsch bleiben. Sollte der scheidende Trainer auch bei seinem Abschiedsgespräch mit Investor Hasan Ismaik darum gebeten haben, ist es jedenfalls nicht erhört worden. In einem Interview mit dem Bayerischen Fernsehen sagte Ismaik, er sehe die Schuld für den Rücktritt "bei den Verantwortlichen im Verein, beim Präsidium und auch bei den Verantwortlichen hinter dem Präsidium".