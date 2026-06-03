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MeinungTSV 1860 MünchenEine sinnvolle Erklärung für das Wirken von Investor Ismaik hat es nie gegeben

Kommentar von Markus Schäflein

Lesezeit: 2 Min.

Da fing es an: Hasan Ismaik im April 2011, einen Monat vor seinem Einstieg als Investor, bei einem Heimspiel des TSV 1860. Links: Sechzigs damaliger Präsident Dieter Schneider.
Da fing es an: Hasan Ismaik im April 2011, einen Monat vor seinem Einstieg als Investor, bei einem Heimspiel des TSV 1860. Links: Sechzigs damaliger Präsident Dieter Schneider. Frank Leonhardt/dpa

Sechzig und Hasan Ismaik – eine Kombination, die nie zusammengepasst hat und doch schon ewig fortbesteht, scheitert zum zweiten Mal krachend auf dieselbe Weise.

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Es war alles wie 2017: der Auflauf von Fans und Journalisten vor der Geschäftsstelle, das Warten auf die Deadline, die Tür, die sich schließlich öffnete. Diesmal kam ein anderer Präsident heraus, Gernot Mang, aber er verkündete dasselbe wie damals: Investor Hasan Ismaik zahlt nicht für die Drittliga-Lizenz des TSV 1860 München, der Klub rauscht in die Regionalliga.

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