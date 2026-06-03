Sechzig und Hasan Ismaik – eine Kombination, die nie zusammengepasst hat und doch schon ewig fortbesteht, scheitert zum zweiten Mal krachend auf dieselbe Weise.

Es war alles wie 2017: der Auflauf von Fans und Journalisten vor der Geschäftsstelle, das Warten auf die Deadline, die Tür, die sich schließlich öffnete. Diesmal kam ein anderer Präsident heraus, Gernot Mang, aber er verkündete dasselbe wie damals: Investor Hasan Ismaik zahlt nicht für die Drittliga-Lizenz des TSV 1860 München, der Klub rauscht in die Regionalliga.