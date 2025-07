Im strömenden Regen von Vallence sind die deutschen Sprinter erneut leer ausgegangen. Ein Sturz, der sich circa einen Kilometer vor dem Massensprint ereignete, hatte das Feld in zwei Gruppen geteilt, zahlreiche Profis wurden um ihre Siegchance gebracht. Schnellster war der Italiener Jonathan Milan, der mit seinem zweiten Tageserfolg bei der Tour de France sein Grünes Trikot verteidigte. In den Sturz auf regennasser Fahrbahn war auch Milans großer Konkurrent Tim Merlier verwickelt.

Als bester Deutscher kam Phil Bauhaus nach 160,4 Kilometern nur auf den zwölften Platz in der Stadt an der Rhone. „Ich bin nicht gestürzt. Ich war der letzte Fahrer, der noch durchgekommen ist. Der Sturz war vor mir links, ich hatte Glück, dass die Räder nach links gerutscht sind. Es war sehr, sehr rutschig“, sagte er im Fernsehinterview. Jordi Meeus und Tobias Lund Andresen belegten die Plätze zwei und drei.

Eiinen Tag nach der harten Etappe hinauf zum Mont Ventoux kam der deutsche Radprofi Florian Lipowitz, 24, in Valence mit dem Hauptfeld ins Ziel. Er verteidigte seinen dritten Platz in der Gesamtwertung und das Weiße Trikot des besten Jungprofis bei seiner ersten Frankreich-Rundfahrt. Im Gesamtklassement liegt Lipowitz weiter 9:03 Minuten hinter Tadej Pogacar im Gelben Trikot und dem Dänen Jonas Vingegaard. Auf den viertplatzierten Briten Oscar Onley hat Lipowitz einen Vorsprung von 2:01 Minuten.

Die Bilanz der deutschen Sprinter dagegen fällt nach 17 Etappen bisher sehr bescheiden aus. Der dritte Platz von Bauhaus auf der dritten Etappe war das beste Resultat. Beim Massensprint in Dünkirchen war er nicht an den Spitzenleuten Merlier und Milan vorbeigekommen. Pascal Ackermann sprintete fünf Tage später in Laval als Vierter über die Ziellinie.