Von Johannes Knuth

Für seine 24 Jahre bewies der Radprofi Lennard Kämna am Freitag erstaunliche Reife. Er hatte sich einen klaren Bauplan zurechtgelegt, wie er dieses brutale Finale am Puy Mary auf seine Seite zerren würde; er attackierte einmal, zweimal - aber so einen Dani Martinez, ebenfalls 24, hängt man dann doch nicht so einfach ab. Der Kolumbianer hatte zuletzt erst die Dauphiné gewonnen, die Generalprobe vor der Tour; seine Pläne fürs Tour-Klassement waren nach einem Sturz aber früh zerschellt. Kämna wartete nun also geduldig am Hinterrad seines Widersachers, bis er den finalen Punch setzte, der nur einen Makel hatte: Er kam zu früh. 50 mickrige Meter vielleicht, nach 191 Kilometern und sieben Anstiegen in der Auvergne. So sprang Martinez noch vorbei und zu seinem ersten Tour-Etappenerfolg. Max Schachmann, Kämnas Teamkollege, wurde am Ende Dritter.

Die Freude der beiden Deutschen darüber hielt sich erst einmal in Grenzen: "Ich habe hier etwas auf dem Silbertablett präsentiert bekommen", sagte Kämna, nachdem sein Team Bora-Hansgrohe während der Etappe erneut viel Energie investiert und erneut den ersehnten Tageserfolg bei dieser Tour de France verpasst hatte. Kämna tröstete sich immerhin mit der Aussicht, dass er nach drei Stürzen zum Tour-Auftakt offenkundig wieder zu vollen Kräften gefunden hat; das muss vor den schweren Etappen am Sonntag im Jura-Gebirge und darauf in den Alpen nicht von Nachteil sein. Auch Schachmann scheint die Folgen seines Schlüsselbeinbruchs kurz vor der Rundfahrt nahezu abgestreift zu haben. Die Favoriten im Klassement zeigten sich am Freitag ebenfalls angriffslustig, dabei erhielt die These neue Nahrung, wonach zwei Slowenen diesmal den Sieg ausfechten werden: Gelb-Träger Primoz Roglic kam zeitgleich mit Tadej Pogacar ins Ziel, der im Klassement aber noch 44 Sekunden Rückstand auf seinen Landsmann hat. Vorjahressieger Egan Bernal verlor indes wertvolle Sekunden: Er rutschte an die dritte Stelle des Rankings, mit einem Defizit von nun 59 Sekunden.