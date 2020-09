Von Jean-Marie Magro

Gefühlt war auf jedem der 36,2 Kilometer zwischen Lure und der Planche des Belles Filles der Name von Thibaut Pinot mit weißer Farbe auf grauem Asphalt gepinselt. Tausende Menschen standen an der Strecke, zündeten Bengalos, schrien den Lokalmatadoren nach vorne. Sicherheitsabstand wegen der Corona-Pandemie? Zweitrangig. Pinot kommt aus dieser Ecke, das Zeitfahren am Samstag, am finalen Tour-Wochenende, führte sogar durch seinen Geburtsort Mélisey. Nicht weit von hier wohnt er auf einem Grundstück mit seiner Freundin, ein paar Eseln, Kühen, Schäfchen, Kätzchen, Zicklein.

So leidenschaftlich wie Pinot an seinem Hausberg angefeuert wurde, hätte man meinen können, es ginge um den Toursieg. Doch für den 30-Jährigen ging es eigentlich um gar nichts mehr. Das Zeitfahren beendete er auf Platz 19, die Gesamtwertung als 29. Wieder einmal wurde er den Erwartungen nicht gerecht, wie die meisten französischen Teilnehmer in diesem Jahr. Und so warten die Franzosen mit Ende dieser 107. Tour nun seit 35 Jahren auf einen Sieg einer ihrer Landsleute. Der vorerst letzte Champion: Bernard Hinault. Das ist das tonnenschwere Erbe, das seit 1985 auf fast jedem französischen Talent lastet.

Der größte Sieg war diesmal zweifellos jener der Ausrichter, die ihren Radsportzirkus, wenn auch verspätet, über die volle Distanz durchs Land zogen - trotz aller Kritik und massiv steigender Neuinfektionen in Frankreich. Positive Corona-Tests gab es nur bei vier Betreuern, was aber nicht wie befürchtet zum Ausschluss von ganzen Mannschaften führte. Für Aufsehen sorgte bloß der positive Befund bei Renndirektor Christian Prudhomme. Die Abschottung des Pelotons funktionierte - auch wenn (noch) niemand weiß, welche Folgen es für die Verbreitung des Virus hatte, dass an manchen Anstiegen der Rundfahrt große Fanmassen zusammenkamen, die sich nicht gerade diszipliniert verhielten. Sportlich verlief das Rennen für die Franzosen jedenfalls enttäuschend, mit zwei Etappensiegen von Julian Alaphilippe und Nans Peters. In der Gesamtwertung war Guillaume Martin der Beste, auf Platz elf.

Während viele Teams die besten Profis verpflichten, bleiben die Franzosen oft unter sich

"Die Last auf den französischen Fahrern ist ungleich höher als auf den anderen", sagt Cédric Vasseur am Telefon. Er fuhr in der dopingverseuchten Zeit der Neunziger- und Nullerjahre, war ein Klassikerspezialist und trug 1997 fünf Tage das Gelbe Trikot, ehe er es an einen gewissen Jan Ullrich abgab. Dass Vasseur nun als Teamchef von Cofidis arbeitet, einer der drei französischen Mannschaften auf der World Tour, erzählt auch einiges über das zwiespältige Verhältnis des Sports zu seiner Vergangenheit und Gegenwart. Aber er kennt die Szene und den heimischen Radsport nun mal sehr gut, von daher ist es interessant, wenn er Dinge sagt wie: "Die Franzosen sind Opfer des Erfolgs ihres eigenen Rennens."

Historisch gesehen sei die Tour immer internationaler geworden und damit "der Kuchen für die französischen Fahrer immer kleiner", sagt Vasseur. In den vergangenen Jahren habe sich ein weiterer Trend verschärft: Während die angelsächsischen Teams stur nach den Fähigkeiten der Fahrer aufstellten, sind die französischen Teams mehr oder minder Nationalmannschaften geblieben. Das liege, so Vasseur, weniger an blindem Nationalismus denn an wirtschaftlichen Argumenten. Die Lohnnebenkosten sind in Frankreich viel höher als etwa in Großbritannien oder den Niederlanden, wo in Ineos (ehemals Team Sky) und Jumbo-Visma die erfolgreichsten Teams der vergangenen Jahre beheimatet sind. Ausländische Talente würden die französischen Teams deshalb oft meiden.

An Talenten und auch Erfolgen fehlte es in Frankreich eigentlich nie, auch in der jüngeren Historie. Romain Bardet schaffte es zweimal aufs Podium der Tour, Warren Barguil siegte 2018 bei zwei Bergetappen und gewann das Bergtrikot, Publikumsheld Julian Alaphilippe fuhr insgesamt 16 Tage im maillot jaune. Dazu kamen viele französische Siege bei Klassikern.

Was den ersehnten Tour-Gesamtsieg angeht, setzten die Franzosen die größten Hoffnungen zuletzt auf Thibaut Pinot. Schon mit 22 Jahren gewann er eine Etappe bei der Frankreich-Rundfahrt. 2014 holte er die Nachwuchswertung und erklomm als Gesamt-Dritter bereits das Podium. Vor allem bergauf war er auch in den folgenden Jahren immer einer der Stärksten. Doch über drei Wochen kam ihm immer wieder irgendeine Schwäche dazwischen, ein Sturz, eine Windkante, bei der er schlecht platziert war, oder, wie im Vorjahr, das Unterrohr seines Lenkers, das auf einer Überführungsetappe nach Gap gegen seinen Oberschenkel prallte.

Unter Tränen gab Pinot damals das Rennen auf. Ein Filmteam des öffentlich-rechtlichen Fernsehens begleitete ihn aufs Hotelzimmer. Dort saß einer der trainiertesten Männer der Welt auf seinem gemachten Bett, die Schultern hängend, die Augen gerötet, neben ihm Marc Madiot, der Teammanager von Groupama-FDJ: "Ich hab keine Lust mehr. All diese Arbeit", schluchzte Pinot. "Völlig umsonst. Ich höre auf!"

Die Aussage nahm er später zurück. Und diesmal? Sturz auf der ersten Etappe. Prellungen an Schulter, Rücken und Bein. Jeden Abend drei Stunden auf der Massagebank. Schon im ersten Pass in den Pyrenäen war klar, dass Pinot diese Tour, die für ihn gemacht war, nicht prägen würde.

Pinot ist bislang stets bei französischen Teams geblieben. Während im Fußball die jungen Franzosen nach England, Spanien und auch Deutschland ausfliegen, schaffen es die französischen Rad-Equipes häufig nicht, aus den Talenten auch Siegfahrer zu formen. "Das ist unser größtes Problem", sagt Cédric Vasseur.

Romain Bardet, der diese Tour mit einer Gehirnerschütterung verlassen musste, ist einer der wenigen französischen Topfahrer, die ihre Karriere bald in einer ausländischen Mannschaft fortsetzen: in seinem Fall beim deutsch-niederländischen Team Sunweb. Dessen Chef Iwan Spekenbrink sagte unlängst, dass Bardet auch mit 29 Jahren "noch immer viel Raum für Verbesserungen" habe: "Wir werden mit ihm noch mal mit den Basics beginnen, um das Bestmögliche herauszuholen." Klingt auch wie eine kleine Ohrfeige für Bardets Noch-Arbeitgeber AG2R-La Mondiale.

Cédric Vasseur ist trotzdem überzeugt, dass auch ein französisches Team erfolgreich sein kann; die kompromisslose, gewissenhafte Arbeit in Großbritannien und den Niederlanden habe ihn inspiriert, sagt er. Mit Cofidis und Team-Leader Guillaume Martin will er in den nächsten fünf Jahren das Podium angreifen. Der nimmermüde Angriffsgeist der Franzosen, er ist in jedem Fall intakt.