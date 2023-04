Das 1000. Länderspiel der Nationalmannschaft soll zum Symbol für den Frieden werden. Wie der Deutsche Fußball-Bund am Montag bestätigte, wird das Team von Bundestrainer Hansi Flick das nächste Testspiel am 12. Juni gegen die Ukraine austragen. "Das 1000. Länderspiel ist ein ganz besonderes Ereignis. Wir möchten es nutzen, um ein klares Zeichen für Frieden und Völkerverständigung und gegen Krieg und Zerstörung zu setzen", sagte DFB-Präsident Bernd Neuendorf. Austragungsort der besonderen Partie ist das Bremer Weserstadion, wo seit 2012 kein Länderspiel mehr stattgefunden hat.

Man sei "dankbar, dass dieses Spiel den Status eines Benefizspiels haben wird und der DFB plant, die gesammelten Gelder für die Unterstützung der Ukrainer zu verwenden", ließ der ukrainische Verbandschef Andrij Pawelko verlauten. Festgelegt wurden auch die zwei weiteren Tests der DFB-Elf vor der Sommerpause: Am 16. Juni steht ein Duell mit Robert Lewandowskis Polen in Warschau an, am 20. Juni geht es auf Schalke gegen Kolumbien.