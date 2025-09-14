Zum Hauptinhalt springen

100 Meter MännerUsain Bolts Erben gehorchen

Lesezeit: 3 Min.

Oblique Seville fand seinen Lauf zu Gold offenbar zum Trikotzerreißen schön.
Oblique Seville fand seinen Lauf zu Gold offenbar zum Trikotzerreißen schön. (Foto: Emilee Chinn/Getty Images)

Jamaikas ehemaliger Sprintkönig hatte vor dem 100-Meter-Finale nichts weniger als einen Doppelsieg seiner Nachfolger erwartet  – Oblique Seville und Kishane Thompson enttäuschen ihn nicht.

Von Thomas Hahn, Tokio

Als der Startschuss zum 100-Meter-Finale der Männer bei der WM in Tokio knallte, waren sofort diese beiden gelben Hemden vorne. Es war, als hätte die Vorfreude auf einen großen Erfolg die beiden Jamaikaner Oblique Seville und Kishane Thompson aus den Blöcken katapultiert. Und dann nutzten sie ihren Vorsprung. 9,77 Sekunden später überquerte Seville, 24, als Erster die Ziellinie und war damit offiziell für diese Saison der schnellste Mann der Welt. Knapp dahinter lag Thompson, ebenfalls 24, er bestätigte damit als WM-Zweiter seinen Silbergewinn von Olympia 2024 in Paris. Und geschlagen war der ganze Rest der versammelten Sprint-Weltelite – auch der amerikanische Olympiasieger Noah Lyles, 28, der in 9,89 Sekunden aber immerhin Dritter wurde.

