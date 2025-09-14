Jamaikas ehemaliger Sprintkönig hatte vor dem 100-Meter-Finale nichts weniger als einen Doppelsieg seiner Nachfolger erwartet – Oblique Seville und Kishane Thompson enttäuschen ihn nicht.

Von Thomas Hahn, Tokio

Als der Startschuss zum 100-Meter-Finale der Männer bei der WM in Tokio knallte, waren sofort diese beiden gelben Hemden vorne. Es war, als hätte die Vorfreude auf einen großen Erfolg die beiden Jamaikaner Oblique Seville und Kishane Thompson aus den Blöcken katapultiert. Und dann nutzten sie ihren Vorsprung. 9,77 Sekunden später überquerte Seville, 24, als Erster die Ziellinie und war damit offiziell für diese Saison der schnellste Mann der Welt. Knapp dahinter lag Thompson, ebenfalls 24, er bestätigte damit als WM-Zweiter seinen Silbergewinn von Olympia 2024 in Paris. Und geschlagen war der ganze Rest der versammelten Sprint-Weltelite – auch der amerikanische Olympiasieger Noah Lyles, 28, der in 9,89 Sekunden aber immerhin Dritter wurde.