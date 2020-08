Deniz Almas (VfL Wolfsburg), der deutsche Hallenmeister über 60 Meter, ist am Samstag in Weinheim die 100 Meter in 10,08 Sekunden gerannt (bei 1,4 Metern pro Sekunde Rückenwind) - schneller waren hierzulande bislang erst vier Sprinter. Bei den Frauen gewann Rebekka Haase in 11,32 Sekunden, Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo kam bei ihrem Saisondebüt in 11,50 Sekunden als Vierte ins Ziel. Im Weitsprung gewann Julian Howard mit 8,06 Metern. Speerwerfer Johannes Vetter überzeugte derweil in Kuortane/Finnland mit 86,94 Metern.