Der Leichtathlet Julian Wagner hat über 100 Meter eine beeindruckende Bestzeit aufgestellt. Der 23-jährige Sprinter vom LC Top Team Thüringen verbesserte sich beim Meeting in Schifflange in Luxemburg um knapp eine Zehntelsekunde auf 10,11 Sekunden und sicherte sich damit in der internationalen Konkurrenz auch den Sieg. Wagner lief zudem die achtschnellste Zeit eines deutschen Sprinters über diese Distanz, in der europäischen Bestenliste für dieses Jahr schob er sich an die siebte Stelle vor. Der deutsche Rekord steht seit 2016 bei 10,01 Sekunden, gehalten von Julian Reus, der vor Kurzem seine Karriere beendet hatte.