Vor dem DFB-Pokalspiel gegen den VfL Bochum (Mittwoch, 20.45 Uhr) deutet beim Bundesligisten FSV Mainz 05 vieles auf eine Trennung von Trainer Jan-Moritz Lichte hin. Der Verein sagte am Dienstag die geplante Pressekonferenz für die Partie mit dem 40-Jährigen kurzfristig ab und kündigte ein Statement der Klubspitze an. Lichte, der im September auf Achim Beierlorzer gefolgt war, steht mit Mainz in der Bundesliga nur auf Tabellenplatz 17 (sechs Punkte).