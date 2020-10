Viertes Spiel, vierte Niederlage: Dennoch sieht der neue Mainzer Trainer Jan-Moritz Lichte bei der 0:1-Niederlage gegen Bayer Leverkusen schon erste Fortschritte - und legt sich dafür auch in Ruhe mit den Zuschauern an.

Von Frank Hellmann, Mainz

Torwart Robin Zentner brüllte die Botschaft kurz vor Spielende voller Inbrunst über den Platz: "Männer, wir kriegen noch unsere Chance!" Es lief die vierte Minute der Nachspielzeit, der Torwart des FSV Mainz 05 witterte die letzte Möglichkeit, die vierte Niederlage im vierten Bundesligaspiel noch abzuwenden. Dummerweise ertönte nur Sekunden danach der Schlusspfiff, weshalb sich der Schlussmann flugs zu Schiedsrichter Bastian Dankert begab, um seine Beschwerde über eine zu kurze Nachspielzeit anzubringen.

Die 0:1 (0:1)-Heimniederlage gegen den immer noch weit unter seinen Möglichkeiten spielenden Gegner Bayer Leverkusen vergrößert nicht nur die Sorgen am Standort Mainz, sondern steigert auch wieder den Redebedarf. Unter den ohnehin nur 250 zugelassenen Zuschauern beschwerten sich offenbar zwei Anhänger aus der Gruppierung "Mainzer Metzger" über die zu defensive Spielweise, weshalb Trainer Jan-Moritz Lichte den direkten Dialog vor der Gegentribüne wählte, um die lautstarken Kritiker zu belehren. Seine Handbewegungen verrieten hohen Erregungsgrad.

Lichte, 40, sprach später von "Meinungsverschiedenheiten" bei der Frage, ob sich die Mainzer echte Torgelegenheiten herausgearbeitet hätten. Seine Replik: "Ich habe ihnen gesagt, dass wir es nur gemeinsam schaffen. Es gab keine Beleidigungen oder Beschimpfungen, aber ich hatte das Gefühl, wir müssen darüber sprechen." Die restlichen Fans spendeten ohnehin artig Applaus, weil es ihnen reichte, wie die Nullfünfer mit einfachen Mitteln einen fußballerisch besseren Gegner auf ihr Niveau runterzogen - und damit ein chancenarmes Bundesligaspiel erzwangen. Der erst einmal vorübergehend beförderte Mainzer Trainer war darüber nicht unzufrieden: "Wir haben sehr, sehr viel investiert", sagte Lichte, "an den Daten sieht man, dass auch Leverkusen sehr viel investieren musste, um das Spiel zu gewinnen."

Im Grunde entschied eine einzige Unaufmerksamkeit die Partie für Gäste: Lucas Alario stand recht frei und durfte zum 1:0 einnicken (30.). "Dieser eine Standard ärgert uns maßlos", sagte Sportvorstand Rouven Schröder, "die Mannschaft hat gemeinschaftlich den Willen gehabt, jedem Ball nachzujagen. Es war wichtig, weil wir da in der Vergangenheit unsere Defizite hatten." Wichtig sei es, mit Blick auf das nächste Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach den Glauben zu behalten: "Das war ein erster Schritt, der hoffentlich bald mit Punkten belohnt wird. Dann wird es bald auch bessere Zeiten geben."

Lichte hatte bei seinem Heimdebüt als Cheftrainer - anders als bei der grandios vergeigten Premiere bei Union Berlin (0:4) - immerhin seine Handschrift durchgebracht. Torsicherung war erste Bürgerpflicht, Mainz arbeitete in zwei verzahnten Viererketten gegen den Ball, stand teilweise extrem tief. "Das muss auch die nächsten Wochen die Basis sein", erklärte Lichte, "wir können nicht immer drei, vier Gegentore kriegen." Man sei schon nah dran gewesen, bei nur einem Gegentreffer vielleicht ein glückliches Remis zu ergattern. Und dann tischte der Trainer noch eine gewagte These auf: "Es hört sich vielleicht komisch an: Auch unser Plan im Offensivbereich ist halbwegs aufgegangen."

Das Mainzer Offensivspiel? Zuspiele, Pässe und Flanken gerieten fast regelmäßig so unpräzise, dass es durchaus gerechtfertigt schien, dass Leverkusens Torwart Lukas Hradecky trotz zweistelliger Temperaturen mit einem wärmenden Unterziehpullover aufgelaufen war. In der einzigen brenzligen Situation klärte der unverwüstliche Sven Bender gegen den einschussbereiten Mainzer Levin Öztunali (55.). Mehr ließen die Gäste nicht zu, auch nicht in der von Torwart Zentner herbeigebrüllten Nachspielzeit.