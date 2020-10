Von Javier Cáceres

Mit einiger Verzögerung wurde am Dienstag auch Loris Karius, 27, als Zugang des Bundesligisten 1. FC Union Berlin vorgestellt, und vielleicht hatte er damit gerechnet, dass er gezwungen sein würde, den Blick eher zurück als nach vorne zu werfen. Doch dann begab es sich, dass der vom FC Liverpool ausgeliehene Torwart tatsächlich einen Ausblick wagen sollte - ausgehend aber schon von jener Nacht in Kiew anno 2018, als Karius bei der Niederlage mit Liverpool im Champions-League-Finale gegen Real Madrid eine tragende Rolle spielte: Nachdem ihn Reals Raubein Sergio Ramos groggy geschlagen hatte, leistete er sich zwei unvergessliche Schnitzer.

Ob er das "abgehakt" habe, wurde Karius also gefragt, oder ob er - Blick nach vorn! - davon ausgehe, dass diese Geschichte "auf Ihrem Grabstein stehen wird". Karius blickte aus eisigen Augen und brummte, gebündelt in zwei lapidaren Worten: "Schon lange!"

Diese Frage nach der möglichen Inschrift an seinem Ehrenmal war allein schon deshalb verblüffend, weil sich Karius offenkundig bester Gesundheit erfreut. Mehr noch: Es steht zu vermuten, dass er am Wochenende, im Spiel beim Tabellenletzten Schalke 04 den Vorzug vor Andreas Luthe erhält, der zu Beginn der Saison das Union-Tor zu allgemeiner Zufriedenheit gehütet hatte. "Mein Anspruch ist ganz klar, Nummer eins zu sein", sagte Karius. Er hätte sonst ja auch wieder Reservist in Liverpool sein können, dort steht er bis 2022 unter Vertrag, und das Stadion an der Anfield Road ist auch auf der Tribüne ein Erlebnis: "Es war eine Option, zu bleiben, weil du wegen der vielen Pokalspiele in England als Ersatztorwart Spielzeit bekommst", sagte Karius, der nach dem bitteren Abend 2018 von Allison Becker ersetzt und an Besiktas Istanbul ausgeliehen wurde.

"Für mich ist aber der Entschluss gereift, dass ich Woche für Woche im Tor stehen will", betonte Karius. Liverpool-Coach Jürgen Klopp habe ihm geraten, nach Berlin zu gehen - um zu zeigen, "dass ich ein richtig guter Torwart bin." Und zwar einer, der schon immer "ziemlich mutig war und das eine oder andere Risiko eingegangen ist". In England habe er "etwas radikaler" agieren müssen, etwa, wenn es darum ging, hohe Bälle aus dem Luftraum herunterzuholen.

Dass sein berufliches Profil in letzter Zeit ein wenig in Vergessenheit geraten sei und grundsätzlich "einige Dinge in Deutschland zu negativ bewertet" worden seien, bedauert Karius. Wobei eine Rolle spielt, dass er wegen einer Liaison mit der Berliner TV-Berühmtheit Sophia Thomalla nicht nur im Sportteil von Zeitungen zu finden ist. Thomalla lebt in Berlin, aber die Option, mit dem Transfer die Fernbeziehung zu beenden, habe bei der Entscheidung für Union "keine Rolle" gespielt, betonte Karius: "Ich richte mein Privatleben nicht danach, wohin ich zu wechseln habe." Es sei "ums Sportliche" gegangen - und damit also um die Perspektiven bei Union.

Dort hat er eine gut harmonierende, um gute Zugänge erweiterte Truppe vorgefunden. Auch das Verhältnis zum Kollegen Luthe, der erst im Sommer aus Augsburg nach Köpenick stieß, sei "super - bis jetzt", sagte Karius. Grundsätzlich sehe er den derzeitigen Tabellen-9. aus Köpenick auf einem gutem Weg: "Ich glaube, wir haben gute Chancen, in der Liga zu bleiben."