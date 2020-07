Seit vergangenem Samstag weiß man über Robert Palikuca, der vor Jahren mal ein Drittligafußballer war, dass er noch in passabler Form ist. Der Sportvorstand des 1. FC Nürnberg lief von der Auswechselbank los, nachdem in der Nachspielzeit des Relegationsrückspiels beim FC Ingolstadt das rettende Tor zum 1:3 und damit zum Zweitliga-Klassenverbleib gefallen war. Er lief in Jeans und Sakko, mit großen Schritten. Nürnberger Spieler fielen ihm im Lauf um den Hals, rüttelten an ihm. Doch Palikuca, 1,96 Meter groß, lief weiter. Und er schaffte es noch rechtzeitig zur Eckfahne, um sich auf die Traube aus Fußballern zu werfen, die den Torschützen Fabian Schleusener unter sich begrub. Es war ein Jubellauf, der sehr viel von dem Druck zeigte, der sich in den vergangenen Wochen aufgebaut hatte.

Drei Tage später stand fest, dass Palikuca, 42, seine Arbeit in Nürnberg nach etwas mehr als einem Jahr beenden wird. Bis zum 31. Juli wird er seinen Job noch ausüben, es geht noch darum, neue Spieler zu verpflichten, die bereits als Zugänge geplant sind. Am 3. August soll dann ein neuer Sportvorstand übernehmen, sofern der Aufsichtsrat ihn bis dahin findet. Der Neue soll einen neuen Trainer suchen.

Palikuca, 42, saß am frühen Dienstagabend neben Aufsichtsratschef Thomas Grethlein in der Pressekonferenz, in der beide den Entschluss bekannt gaben. In einem langen Monolog auf die Frage nach seinen Fehlern räumte er ein, falsche Entscheidungen getroffen zu haben. Und er sagte unter anderem: "Ich habe es nicht so schwer erwartet."

Es ist rund 15 Monate her, da wusste man über Palikuca sehr wenig, gemessen daran, dass ihn der Club, damals noch im Abstiegskampf der ersten Liga, nach mehr als sieben Wochen langer Suche als neuen Sportchef vorstellte, als Nachfolger von Andreas Bornemann. Von Palikuca gab es damals genau ein Pressefoto, das ihn beim Telefonieren mit einem hellblauen Handy zeigte. Er war zuvor Teil eines Manager-Trios von Fortuna Düsseldorf gewesen, hatte sich einen Ruf als guter Verhandler verdient, war aber kaum öffentlich in Erscheinung getreten. Es war also durchaus ein Wagnis, das der 1. FC Nürnberg mit seiner Verpflichtung einig.

In den vergangenen Wochen sprach viel dafür, dass dieses Wagnis schiefgegangen war. Die Bilanz der ersten Saison, die Palikuca als Sportvorstand verantwortete, liest sich recht ernüchternd: Der Kader, dessen Zusammenstellung mit insgesamt 16 Zugängen er verantwortete, kämpfte gegen den Abstieg - anstatt im oberen Tabellendrittel mitzuspielen, was als Ziel ausgegeben worden war. Bis der Klassenverbleib schließlich auf dramatische Art und Weise gelang, hatte er zwei Trainer verpflichtet und wieder entlassen, Damir Canadi und Jens Keller. Erst der Entschluss, Nachwuchsleiter Michael Wiesinger, der Palikuca nun bis 31. Juli assistieren wird, und U21-Trainer Marek Mintal mit der Rettung zu beauftragen, gelang. Doch das reichte nicht als Argument für seine Weiterbeschäftigung: Es gehe darum, ohne einen Rucksack voller Negativerlebnisse in die neue Saison zu gehen, sagte Grethlein.

Der Aufsichtsratschef sprach von intensiven Gesprächen am Sonntag und Montag, einmal sechs, einmal sieben Stunden lang habe man diskutiert. Grethlein sagte, dass die Entscheidung nicht bedeute, Palikuca als Schuldigen für eine schlechte Saison zu benennen, er lobte die Arbeit des Sportvorstands im Nachwuchsleistungszentrum, unter anderem Wiesinger hatte er nach Nürnberg zurückgeholt.

Doch Palikuca selbst zählte Fehler auf: Canadi habe als Trainer "hier nicht funktioniert", sagte er, und dass er sich mehr mit dem Abstiegsjahr hätte beschäftigen müssen, um den neuen Kader zu planen. Er sprach von einem guten Saisonstart, aber: "Die Unruhe war immer da." Und er sagte über sein Aus: "Manchmal muss man sich für das Team opfern." Jedenfalls meinte er: "Ich muss mir nicht den Vorwurf gefallen lassen, dass ich falsch oder dilettantisch gehandelt habe."

Ob die Unruhe sich ebenfalls verabschieden wird, ist zwar fraglich. Palikuca sagte aber, er sei optimistisch, dass die Mannschaft "eine sehr gute Saison" spielen werde. Sein Nachfolger soll dabei mehr Unterstützung erfahren: Es werde diskutiert, sagte Grethlein, ob es in Zukunft einen Technischen Direktor geben soll. Dabei könnte es sich um Wiesinger handeln.