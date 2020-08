5000 Zuschauer dürfen wohl kommen, wenn Fußball-Bundesligist Union Berlin seine Generalprobe zum Saisonstart gegen den Zweitligisten 1. FC Nürnberg bestreitet. Das Testspiel soll am 5. September (17.30 Uhr) mit den in der Hauptstadt dann maximal erlaubten 5000 Teilnehmern durchgeführt werden. Ab 1. September sind in Berlin laut gültiger Infektionsschutzverordnung wieder Freiluftveranstaltungen mit dieser Personenzahl zugelassen. Mit einem Losverfahren sollen nun die Tickets vergeben werden - allerdings ausschließlich an Unions Vereinsmitglieder.