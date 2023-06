1. FC Nürnberg:Ultras begehren auf gegen Hecking und Grethlein

Die mächtigen Club-Ultras versagen Aufsichtsratschef Thomas Grethlein ihre Unterstützung - auch, weil er an Sportchef Dieter Hecking festhält. Sie wollen den langjährigen Torwart Raphael Schäfer an die Spitze des Vereins bringen.

Von Markus Schäflein

Während sich der 1. FC Nürnberg am letzten Spieltag mit einem 1:0 in Paderborn den Klassenverbleib in der zweiten Fußball-Bundesliga sicherte, deuteten die Ultras auf den Rängen schon an, dass sie mit diesem Saisonergebnis nicht zufrieden waren. "Jetzt keinen falschen Stolz zeigen, Dieter! Rücktritt vor Entlassung, zum Wohle des Vereins!", war auf einem Plakat zu lesen. Der angesprochene Sportvorstand Dieter Hecking trat allerdings nicht zurück - und wurde auch nicht entlassen, da er den Rückhalt von Aufsichtsratschef Thomas Grethlein genießt. "Wir werden in eine Diskussion treten, die für mich insofern nicht ergebnisoffen ist, weil ich einen Vertrag habe", sagte Hecking angemessen selbstbewusst und ergänzte: "Wenn das die Meinung der Hardcore-Fans ist, akzeptiere ich das erstmal. Aber das sind für mich nicht die entscheidenden Kriterien."