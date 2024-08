1. FC Nürnberg:Pinola ist zurück

Wenn der 1. FC Nürnberg an diesem Sonntag (13 Uhr) in der ersten DFB-Pokal-Runde beim 1. FC Saarbrücken antritt, kommt es zum Pflichtspieldebüt des neuen Co-Trainers: Mit seiner Rückkehr hat Publikumsliebling Javier Pinola, 41, ein Versprechen an seine Frau eingelöst. „Der Club ist mein Verein, und es ist für mich eine Ehre, wieder hier zu arbeiten. Vor neun Jahren habe ich meiner Frau versprochen, dass ich noch einmal hierhin zurückkehren werde. Umso schöner, dass es jetzt wirklich geklappt hat“, sagte Pinola, der von River Plate nach Franken zurückgekehrt ist und als Assistent von Trainer Miroslav Klose arbeitet.