Der 1. FC Nürnberg kann für sein Heimspiel in der zweiten Fußball-Bundesliga gegen Fortuna Düsseldorf wieder mit Abwehrspieler Georg Margreitter planen. Der Österreicher ist in dieser Woche wieder ins Training eingestiegen. Es "sieht gut aus", sagte Trainer Robert Klauß am Freitag. "Er scheint die kleine Verletzung an der Wade gut überstanden zu haben, ist wieder voll belastbar." Margreitter hatte zuletzt beim unglücklichen 2:3 bei Eintracht Braunschweig gefehlt.