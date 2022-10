Der 1. FC Nürnberg plant gegen Hannover 96 wieder mit Stürmer Felix Lohkemper. Der 27-Jährige steht dem fränkischen Fußball-Zweitligisten an diesem Samstag (13 Uhr) nach einem Infekt wieder zur Verfügung. Das kündigte Trainer Markus Weinzierl am Freitag an. Die Nürnberger empfangen die vom früheren Fürther Trainer Stefan Leitl betreuten Niedersachsen mit viel Selbstvertrauen: Einem 1:0-Sieg am vergangenen Samstag in der zweiten Bundesliga bei Fortuna Düsseldorf folgte am Dienstag beim 1:0 gegen Waldhof Mannheim der Einzug ins Achtelfinale des DFB-Pokals. "Wir hoffen, dass wir frisch sind, einen Fight abliefern und da weitermachen, wo wir in Mannheim aufgehört haben", sagte Weinzierl.

Am Donnerstag hatte der 1. FC Nürnberg den Vertrag mit Kapitän Christopher Schindler, 32, vorzeitig verlängert. Die genaue Laufzeit wurde wie gewohnt nicht bekanntgegeben. Schindler war im Sommer 2021 von Huddersfield Town nach Nürnberg gewechselt. Seitdem absolvierte der Innenverteidiger 42 Ligaspiele. Vor dieser Saison wurde er zum Teamkapitän gewählt.