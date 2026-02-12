Der 1. FC Nürnberg hat den Vertrag mit Cheftrainer Miroslav Klose verlängert. Dies teilte der Fußball-Zweitligist ohne Angabe der neuen Laufzeit mit. Klose, 47, ist seit Juni 2024 beim Club. Nach einem schwachen Saisonstart war Kloses Zukunft lange offen, inzwischen hat sich Nürnberg stabilisiert und auf Tabellenplatz zehn geschoben. „Miro und ich waren uns immer einig, dass wir unseren Weg gemeinsam fortsetzen wollen“, sagte nun Sportvorstand Joti Chatzialexiou. Der frühere DFB-Torjäger Klose begann seine Trainerkarriere 2016 im Stab der deutschen A-Nationalelf. Später coachte er die U17 des FC Bayern sowie den österreichischen Erstligisten SCR Altach.