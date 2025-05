Schon 2004, wenige Tage nach dem zehnten Todestag von Max Morlock, erinnerten die Nürnberger Ultras mit einer riesigen Choreografie an den vielleicht besten Fußballer, den der Club je in seinen Reihen hatte. Zwei Jahre später, als das langjährige Frankenstadion 2006 in „Easy-credit-Stadion“ umgetauft worden war, ging die Kurve auf die Barrikaden. Und blieb dort so lange, bis ihr Stadion endgültig in Max-Morlock-Stadion umbenannt wurde.

Nun gibt es in jeder Fankurve ein paar Handvoll wandelnder Lexika, die alles auswendig wissen, was mit der Geschichte des eigenen Vereins zu tun hat. Dass aber gerade die aktiven Fans ihn derart verehren, dürfte weniger an Details aus seinem Leben liegen als an den Grundzügen seiner Vita und seines Charakters: Morlock kam aus dem Stadtteil „Zabo“ (Zerzabelshof), der für den Club in etwa das ist, was den Münchner Löwen Giesing ist. Er kickte von der Jugend bis zu seinem Karriereende nie für einen anderen Verein, wenngleich das offenbar nur zu 99 Prozent seiner Vereinstreue geschuldet war – und zu einem Prozent einer Genügsamkeit, die seine neugierigere Gattin Inge zuweilen zur Weißglut brachte. Ohne jede Frage war Morlock aber ein grundbescheidener, sympathischer Mensch, einer, der gegenüber paragraphentreuen Ordnern dafür sorgte, dass Kinder aus dem Stadtteil auch ohne Eintrittskarte ins Stadion kamen: „Wenn du die Boum edzer ned augenblicklich neilässd, nou gäih i widder hamm“.

Buchautor Bernd Siegler bleibt seinem sachlichen, aber enorm gut zu lesenden Erzählstil durchgehend treu. Doch man darf davon ausgehen, dass sein Kollege Klaus Schramberger („der Spezi“), der mit viel Ironie und Sprachwitz ein paar feuilletonistische Einschübe („Einwürfe“) einstreut, auch in Sieglers Sinne kurz darauf den Quervergleich zu heutigen „Multi-Millionären im Nobel-Omnibus“ zieht, die „mit abgedunkelten Scheiben und kopfhörerverstopft“ zum Spiel kommen. Morlock fremdelte schon 1978 mit dem modernen Fußball, in dem „der Egoismus zum Morgengebet gehört“.

Der Leser ist jetzt schon auf Seite 488 und hat zuvor jede Menge Neues erfahren. Über einen, so sagen es die Zeitzeugen, begnadeten Fußballer, einen fußballerischen Freigeist. Allerdings auch einen, dessen Spielfreude so weit ging, dass ihm Bundestrainer Sepp Herberger attestierte, er vernachlässige seine Defensivaufgaben: „Seine Stärke ist das motorartige Ausbrechen aus dem Mittelfeld heraus. Wenn Morlock in seinem Motor den Rückwärtsgang einschalten könnte, dann käme er dem idealen Halbstürmer, wie er mir vorschwebt, bedeutend näher.“ Ein fleißiger Malocher war Morlock indes trotzdem. Stundenlang übte er am Kopfballpendel, anders wäre es auch nicht erklärbar, dass ein gerade mal 1,70 Meter kleiner Mann so viele Kopfballtore zustande gebracht hat.

Die mehr als 500 Seiten liefern en passant eine Nahaufnahme der deutschen Nachkriegsgeschichte

Buchautor Siegler ist, natürlich, beinharter Club-Fan, studierter Sozialwissenschaftler und taz-Redakteur im Ruhestand. Das ist offenbar eine gute biografische Voraussetzung für ein spannendes, aber im besten Sinne seriöses Buch. Die mehr als 500 Seiten liefern jedenfalls en passant eine Nahaufnahme der deutschen Nachkriegsgeschichte: die „Kalorien-Spiele“, bei denen der Club für 300 Pfund Schweinefleisch in Oberbayern und für ein paar Zentner Äpfel in Göppingen auflief; die vermeintliche Entnazifizierung, die auch beim Club erstaunlich vielen früh überzeugten Nationalsozialisten den „Mitläufer“-Persilschein bescherte. Plastisch sind auch die Milieuschilderungen aus dem kleinbürgerlichen Zabo, dem Morlock ebenso entstammt wie seine Ehefrau Inge. In die verguckte sich Morlock in seinem Tabak- und Lotto-Laden, in dem sie zuweilen aushalf. Vor dem ersten Rendezvous gab er im Gespräch mit einem Mitspieler beschämt zu, dass er keine Ahnung habe, wie man ein „Fräulein“ anrede. Nach dem Rad-Ausflug berichtet er stolz, man sei auf dem Rückweg, „heimwärts fuhren wir selbstverständlich nebeneinander“.

Am Sonntag wäre Morlock 100 Jahre alt geworden. Er wäre wohl ein wenig stolz, dass sein Verein am Tag zuvor im Max-Morlock-Stadion gegen Köln spielt. Nach der Lektüre des Buches würde man aber auch nicht ausschließen, dass es ihm vor allem unangenehm gewesen wäre. Denn ein Star wollte er nie sein. Stars seien nämlich Sterne, erklärte er einmal sehr bestimmt. Und die hingen nun mal am Himmel. „Ich bin der Max Morlock, und ich bin hier auf der Erde.“

Bernd Siegler, Max Morlock – Hoch hinaus, ca. 520 Seiten mit rund 200 Abbildungen, starfruit publications, 32 Euro