Augsburgs Geschäftsführer Stefan Reuter ist nicht mehr in Corona-Quarantäne. Er sei freigetestet und gesund, sagte ein Klubsprecher der Augsburger Allgemeinen. Der FC Augsburg hatte vor knapp zwei Wochen den positiven Befund beim zweifach geimpften Reuter öffentlich gemacht. Der 55-Jährige hatte damals Symptome und ging in häusliche Quarantäne. Das 2:1 gegen den FC Bayern sah er von zu Hause. Auch Offensivspieler Ruben Vargas ist mit dem Coronavirus infiziert. Ob der symptomfreie Schweizer nach einer möglichen Freitestung schon am Samstag (15.30 Uhr) bei Hertha BSC zurückkehren kann, ist noch nicht klar.