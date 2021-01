Den 1. FC Nürnberg erwartet im Auswärtsspiel beim VfL Bochum nach Ansicht von Trainer Robert Klauß ein Kaliber wie beim Unentschieden gegen den Hamburger SV. Der 36-Jährige traut seinem Team am Samstag (13.30 Uhr) in der zweiten Fußball-Bundesliga gegen den Aufstiegsaspiranten jedoch einiges zu: "Wir haben uns in eine Form und Verfassung gebracht, wo wir mithalten können. Wir sind in der Lage, zu punkten". Felix Lohkemper wird dabei noch nicht mitwirken können. Der Offensivspieler war nach Adduktorenproblemen zwar wieder ins Training eingestiegen, doch die Muskulatur zeigte eine Reaktion, wie Klauß berichtete.