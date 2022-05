Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg und Trainer Robert Klauß verlängern ihre Zusammenarbeit, die den Club bald wieder in die Fußball-Bundesliga führen soll. Sportvorstand Dieter Hecking verkündete am Freitag die vorzeitige Vertragsverlängerung über die kommende Saison hinaus: "Wir haben in sehr schnellem Durchlauf Übereinstimmung gefunden, dass wir mit Robert nicht nur die nächste Saison, sondern auch darüber hinaus planen wollen und können. Wir glauben, dass der eingeschlagene Weg ein guter ist. Wir sehen, dass eine Entwicklung stattfindet, die uns freut." Hecking, 57, war von Dezember 2009 bis Dezember 2012 der letzte FCN-Coach, der länger als zwei Jahre beim "Club" an der Seitenlinie im Einsatz war. Klauß, 37, soll seinen Chef nun einholen.