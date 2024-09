Falls Miroslav Klose unter Druck steht, so ließ er sich das zumindest nicht anmerken. Ruhig wie zu erwarten, aber auch weitgehend emotionslos gab er am Freitag seinen Bericht zur Lage des 1. FC Nürnberg ab. Dass es bereits die ersten Zweifel an seinem Wirken als Trainer gibt, ist dem Weltmeister von 2014 nicht entgangen, und so betonte er: Im Training „ist der Weg erkennbar, aber wir wissen auch, dass es von außen schwierig ist zu sehen“. Dieser Weg führt den Club am Sonntag (13.30 Uhr) zu Hannover 96. Unklar ist, wie es danach weitergeht, sollte sich bewahrheiten, was Klose voraussetzt: „Hannover ist klarer Favorit, wir sind klarer Außenseiter.“ Aus diesem Umstand schließt der Trainer aber auch: „Für uns ist das eine Riesenchance.“