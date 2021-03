Von Christoph Ruf

Gut möglich, dass der 14. März 2021 als der Tag in die Geschichte des 1. FC Nürnberg eingehen wird, an dem die Stimmung endgültig kippte. Bis zum - man muss das so sagen - miserablen Kick gegen Osnabrück war die Atmosphäre schlecht. Doch seit dem 1:1 gegen einen Abstiegskandidaten, der zuvor in neun Spielen keinen Punkt geholt hatte, herrscht unverhohlene Untergangsstimmung.

Die Frage, wie diese Mannschaft in der Klasse bleiben will, wird vehement in den Fan-Foren gestellt. Sie wurde auch von einem Reporter der Nürnberger Nachrichten gestellt, der vom Trainer eine Antwort bekam. "Wir sind nicht Letzter und haben alles in eigener Hand", sagte Robert Klauß. Er gab aber zu, dass "der Vorsprung nicht groß" sei und "in direkten Duellen ausgebaut werden kann, was wir im Moment nicht schaffen". Tatsächlich hat es der Club in seinen vier letzten Heimspielen nicht geschafft, gegen Tabellennachbarn zu siegen. Zwei Unentschieden und zwei Niederlagen stehen zu Buche. Und das Restprogramm, das dem Club noch die vier Besten der Liga beschert (Kiel, Bochum, Fürth, HSV), verheißt nichts Gutes.

Zumal Klauß' Klage, die Öffentlichkeit werte nur die Ergebnisse, dafür aber nicht deren Zustandekommen, rätselhaft blieb. Denn die Fans beanstanden ja sehr wohl auch den ernüchternden Fußball, den der Club spielt. Und dies lenkt den Blick fast zwangsläufig auf den Trainer selbst. Der versprach im Sommer eine aktive Spielweise, schnelles Umschalten in beide Richtungen, ein festes taktisches Gerüst, das eine mutig agierende Mannschaft mit Leben füllt. Doch was man sieht, ist seit Monaten das exakte Gegenteil: Ein behäbiger Spielaufbau, große Abstände zwischen den Mannschaftsteilen, besonders zwischen Mittelfeld und Angriff. Und eine schon groteske Angst vorm Tor-Abschluss. "Intensität, Mut und Bereitschaft haben in vielen Phasen des Spiels gefehlt", sagt Klauß, der auch "Leidenschaft" und "Emotion" vermisste.

Zumindest auf die Zusammenstellung des Kaders hatte Klauß wenig Einfluss

Dem schon oft gehörten Vorwurf der Schönfärberei musste sich Klauß am Sonntag nicht aussetzen. Spätestens, als er bekannte, dass der "Trainer für alles nicht nur mitverantwortlich, sondern verantwortlich" sei, konnte er einem leidtun. Denn genau das stimmt ja nicht. Auf die Zusammenstellung des Kaders hatte Klauß wenig Einfluss. Er muss mit vielen Spielern arbeiten, die für den Fußball, der ihm vorschwebt, nicht geschaffen sind. Dass er sich bei dieser Ausgangslage immer vor sein Team stellt, muss man ihm deshalb ebenso hoch anrechnen wie die Tatsache, dass er das Verletzungspech nie als Ausrede benutzt. Dabei gäbe es wohl keinen Zweitligisten, der den gleichzeitigen Ausfall von drei Offensiven (Robin Hack, Felix Lohkemper, Pascal Köpke) ohne Schaden verkraften könnte.

Die ersten Opfer des im Sommer dringend notwendigen Total-Umbaus sind der langjährige Kapitän Hanno Behrens, 30, und Innenverteidiger Lukas Mühl, 24 Jahre alt und seit zehn davon im Verein, deren auslaufende Verträge nicht verlängert werden. Das kann man auch tragisch finden, schließlich brachten beide die viel geforderte "Identifikation" mit dem Club mit. Doch Behrens ist nur noch Ergänzungsspieler - und im Fall von Mühl ist es fast noch anschaulicher: Seine Spieleröffnung - bevorzugt per weitem, immer sehr hoch angesetzten Pass - taugt nicht für den Fußball, der Klauß vorschwebt. Das gilt selbst für Sturm-Trumm Manuel Schäffler, der im Sommer als Konzession an die Erfordernisse der zweiten Liga verpflichtet wurde und seine Stärken ganz sicher nicht im schnellen Umschalten hat. Dass er es ist, der dem Club immer wieder Punkte sichert, spricht Bände. Auch gegen Osnabrück rettete er mit seinem neunten Saisontreffer zumindest einen Punkt. Mit einem Kopfball nach einer Ecke.

Die und andere Standardsituationen habe man "immer wieder geübt", sagte Klauß, der weiß, dass das kleinste Fußball-Einmaleins mit dieser Mannschaft noch am meisten Erfolg verspricht. Diese Mannschaft, man muss das so deutlich sagen, ist nicht viel besser als ihr derzeitiger Tabellenstand. Und wenn sie nicht endlich anfängt, mit erkennbarem Siegeswillen auf den Platz zu gehen, könnte diese Saison wirklich sehr deprimierend enden.