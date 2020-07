Bald in Nürnberg am Telefon? Osnabrücks Sportdirektor Benjamin Schmedes.

Von Markus Schäflein

Es gibt eine Gemeinsamkeit zwischen Dieter Hecking und Benjamin Schmedes: Sie sind beide Kandidaten auf den Posten des Sportvorstands beim Gerade-noch-so-Zweitligisten 1. FC Nürnberg. Ansonsten gibt es allerdings nur noch Unterschiede: Hecking ist 55 Jahre alt, Schmedes ist 35. Hecking hat beim Hamburger SV gerade mit hohem Budget eine überaus enttäuschende Zweitliga-Saison erlebt (Aufstieg verpasst), Schmedes beim Aufsteiger VfL Osnabrück mit niedrigem Etat eine erfolgreiche (Klassenverbleib gesichert). Und der vielleicht wichtigste Unterschied: Hecking ist derzeit ohne Job, was ihn dazu bewog, sich an Nürnberg zu erinnern, wo er einst als Trainer arbeitete. Schmedes (im Bild) hat hingegen eine Anstellung - er müsste seinen Vertrag in Osnabrück auflösen.

"Ja, wir kennen das Interesse aus Nürnberg", räumte VfL-Geschäftsführer Jürgen Wehlend in der Neuen Osnabrücker Zeitung ein, die sogleich kommentierte: "Wenn Schmedes geht, droht dem VfL ein Tiefschlag mit Ansage." Ein Wechsel nach Franken wäre für den früheren HSV-Chefscout ein gewisses Risiko, aber auch eine große Chance. Will er nach Nürnberg kommen, haben die Club-Aufsichtsräte um ihren Vorsitzenden Thomas Grethlein eine Grundsatzentscheidung zu treffen: Nach dem Misserfolg mit dem gänzlich unbekannten Robert Palikuca könnten sie sich in Bewerber Hecking für das komplette Gegenteil entscheiden, für einen bestens bekannten und vernetzten Routinier, der von der Trainerbank ins Büro wechselt. Oder sie bleiben ihrer eigentlichen Idee treu - und verpflichten jemanden, der am Anfang seiner Karriere steht und in Nürnberg den nächsten Schritt gehen will. Ganz so unbekannt wie einst Palikuca ist Schmedes allerdings nicht - und er hat schon bewiesen, dass er einen Zweitliga-Kader zusammenstellen und einen Verein entwickeln kann.

Hecking weilt laut Bild-Zeitung derzeit mit der Familie im Urlaub am Gardasee; Schmedes suchte zuletzt noch einen neuen Trainer für Osnabrück. Selbst wenn es am Ende keiner der beiden Kandidaten werden sollte, deren Namen bekannt sind - eine Grundsatzentscheidung bleibt es auf jeden Fall.