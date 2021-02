Nach dem 0:2 in Sandhausen ist der Frust in Franken riesig. Linus Straßer wird 23. im Slalom in Charmonix. Leon Draisaitl erinnert an Gretzky.

Meldungen im Überblick

Fußball, 1. FC Nürnberg: Rund 60 Menschen haben am Sonntagabend versucht, den Mannschaftsbus des 1. FC Nürnberg nach der Rückkehr aus Sandhausen abzufangen. Es habe sich "mutmaßlich um Angehörige der Nürnberger Ultraszene" gehandelt, teilte die Polizei zu dem Vorfall am Vereinsgelände des Fußball-Zweitligisten mit. Der Club hatte zuvor mit 0:2 beim SV Sandhausen verloren. Die Einsatzkräfte "drängten die aufgebrachten Männer zurück", teilten die Beamten mit. "In der Folge versuchten mehrere Personen, gewaltsam durch die Absperrung zu gelangen." Die Polizei nahm drei Personen fest, die Polizisten angegriffen beziehungsweise beleidigt hatten, führte rund 20 Identitätsfeststellungen durch und leitete Ermittlungsverfahren ein. Menschen wurden bei dem Vorfall der Polizei zufolge nicht verletzt.

Eishockey, NHL: Leon Draisaitl hat mit dem ersten Sechs-Punkte-Spiel seiner NHL-Karriere für ein Highlight gesorgt. Deutschlands Sportler des Jahres steuerte beim 8:5 seiner Edmonton Oilers gegen die Ottawa Senators sechs Vorlagen bei und verpasste im ersten Duell mit Jungstar Tim Stützle den NHL-Rekord nur knapp. Erst viermal waren einem Spieler der nordamerikanischen Profiliga sogar sieben Assists in einem Spiel gelungen, allein dreimal Superstar Wayne Gretzky - zuletzt 1986, ebenfalls für die Oilers. Draisaitl ist aber der erste Spieler, dem sechs Vorlagen in den ersten zwei Dritteln einer Begegnung gelangen. Der 25-Jährige bleibt nach seiner Gala in der NHL-Scorer-Wertung mit 21 Zählern (6 Tore, 15 Vorlagen) Zweiter hinter seinem Teamkollegen Connor McDavid (22). In der vergangenen Saison hatte Draisaitl diese Wertung gewonnen. Edmontons Neuzugang Dominik Kahun traf zum 1:0 - auf Vorlage von Draisaitl. Auf der Gegenseite erzielte der deutsche Jungstar Stützle im letzten Drittel sein zweites Saisontor. Es war das erste Aufeinandertreffen von Draisaitl und Kahun mit dem erst 19 Jahre alten Stützle in der NHL.

Rodeln, WM: Julia Taubitz aus Oberwiesenthal ist die überragende Athletin der 50. Rennrodel-Weltmeisterschaften und hat den Triumph für die deutschen Frauen perfekt gemacht. Nach ihrem Sieg im Sprint feierte die 24-Jährige am Sonntag im Einsitzer ihren ersten WM-Titel in der klassischen Disziplin und stieg damit zur Doppel-Weltmeisterin auf. Die Sportsoldatin, die in der vergangenen Saison den Gesamtweltcup gewann, sicherte sich den Sieg am Königssee vor den Teamkameradinnen Natalie Geisenberger (Miesbach) und Dajana Eitberger (Ilmenau), die nach ihrer Babypause beide eine Medaille gewannen. Vierter wurde Anna Berreiter aus Berchtesgaden.

Ski Alpin, Weltcup: Skirennfahrer Linus Straßer hat auch im zweiten Teil der WM-Generalprobe in Chamonix am Sonntag enttäuscht. Der Münchner belegte beim zweiten Slalom in den französischen Alpen an diesem Wochenende nur Platz 23. Nach dem ersten Lauf war er noch Siebter gewesen. Exakt zwei Sekunden lag der 28-Jährige im Ziel hinter dem Norweger Henrik Kristoffersen, der seinen 23. Weltcupsieg feierte. Zweiter wurde der Schweizer Ramon Zenhäusern (+0,28) vor seinem Landsmann Sandro Simonet (+0,66). Schon tags zuvor hatte Straßer als 17. die vorderen Plätze deutlich verpasst.

Sebastian Holzmann (+1,82) fuhr am Sonntag auf Rang 20. Julian Rauchfuß als 32., Anton Tremmel als 41. und Alexander Schmid als 45. hatten den zweiten Durchgang verpasst. Bei der WM in Cortina d'Ampezzo ist der Slalom der Herren für den 21. Februar angesetzt.

Basketball, NBA: Dennis Schröder hat das Duell mit seinem Nationalmannschaftskollegen Daniel Theis für sich entschieden und mit den Los Angeles Lakers die Minikrise in der Basketball-Profiliga NBA beendet. Der Titelverteidiger aus LA setzte sich nach zuletzt zwei Niederlagen bei den Boston Celtics mit 96:95 durch und feierte im 13. Auswärtsspiel den elften Sieg. Theis hatte in der Begegnung der beiden NBA-Rekordmeister den Sieg für Boston in der Hand, verpasste aber mit der Schlusssirene den Korb.

Schröder kam in 33 Minuten Spielzeit auf zwölf Punkte und sieben Assists, Theis stand zwei Minuten länger auf dem Parkett und brachte es auf 14 Zähler und sieben Rebounds. Anthony Davis war nach seiner verletzungsbedingten Pause mit 27 Punkten bester Schütze der Lakers und steuerte zudem 14 Rebounds bei. "Ich bin wieder im Modus Attacke, aggressiv", sagte Davis, der in den vergangenen beiden Spielen schmerzlich vermisst worden war. Teamkollege LeBron James erzielte 21 Punkte sowie jeweils sieben Rebounds und Assists. Während Schröder und seine Lakers in der Western Conference mit 15 Siegen aus 21 Spielen weiter die Nummer drei sind, belegt Boston im Osten mit einer Bilanz von 10:8 Siegen den fünften Rang.

Fußball, DFB: Im Werben um Jamal Musiala als möglichen Nationalspieler hat Joachim Löw den 17-Jährigen vom FC Bayern ausdrücklich gelobt. "Er ist ein außergewöhnlich großes Talent, absolut", sagte der Bundestrainer der Bild am Sonntag nach dem 4:1-Sieg der Münchner gegen die TSG 1899 Hoffenheim am Samstag. "Er hat eine besondere Wertschätzung in Deutschland und bei Bayern. Ich denke, er weiß so oder so, dass ich ihn nominieren will. Die Entscheidung liegt bei ihm." Der gebürtige Stuttgarter Musiala besitzt auch einen englischen Pass, lief nach Einsätzen für die deutsche U16 zuletzt für Junioren-Nationalteams Englands auf. Für die A-Nationalmannschaft kann er sich aber noch zwischen Deutschland und England entscheiden. Dem Bericht zufolge traf sich Löw mit Musiala und dessen Mutter nach der Partie. Der Offensivspieler war 2019 vom FC Chelsea zu den Bayern gewechselt. Diese Saison kommt er auf 15 Bundesligaeinsätze und drei Tore.

Fußball, Südamerika: Der brasilianische Erstligist SE Palmeiras hat zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte die Copa Libertadores gewonnen. Im südamerikanischen Pendant zur europäischen Königsklasse setzte sich der Klub aus Sao Paulo mit 1:0 (0:0) gegen Landesrivalen FC Santos durch. Den umjubelten Siegtreffer in Rio de Janeiros Fußballtempel Maracana erzielte Breno Lopes in der neunten Minute der Nachspielzeit. Mit der Siegprämie von 15 Millionen US-Dollar in der Tasche reist Palmeiras nun direkt zur FIFA-Klub-WM nach Katar. Dort ist der Südamerika-Vertreter für das Halbfinale am 7. Februar ebenso gesetzt wie der Champions-League-Triumphator Bayern München einen Tag später in seinem Semifinale. Die beiden übrigen Vorschlussrundenteams werden Anfang der Woche in zwei Viertelfinals ermittelt. Das Derby zwischen den benachbarten Rivalen war bei Temperaturen weit über 30 Grad arm an spielerischen Höhepunkte und geprägt von vielen Fouls. Für Palmeiras, vom Portugiesen Abel Ferreira trainiert, war es der zweite Triumph im Libertadores-Cup nach 1999. Santos hatte den Wettbewerb zuvor dreimal mit Klub-Legende Pelé (1962 und 1963) sowie Weltstar Neymar (2011) gewonnen.