Dieter Hecking löst als Trainer das ein, was der Name Markus Weinzierl nur versprochen hat. Das 2:0 gegen Braunschweig veranschaulicht, dass der Posten des Trainers tatsächlich der wichtigste in einem Verein ist.

Von Sebastian Leisgang

Dieter Hecking hat schon eine Menge erlebt. Er hat nicht nur den DFB-Pokal in eine Stadt namens Wolfsburg geholt, er weiß auch, wie es ist, sich die Seitenlinie mit Zinedine Zidane, Louis van Gaal und Pep Guardiola zu teilen. Hecking hat die große Fußballwelt mit eigenen Augen gesehen, er kennt die Stadien in Mailand, Manchester und Madrid - und er hat schon Spieler wie Kevin De Bruyne, Ivan Perisic und Juri Judt trainiert.

Es ist ratsam, sich all das in Erinnerung zu rufen, wenn man verstehen will, was gerade beim 1. FC Nürnberg vor sich geht. Hecking, 58, sitzt in diesen Wochen ja schon zum zweiten Mal beim Club auf der Bank - und füllt das mit Inhalten, was sein Vorgänger dem FCN nur als Hülse gegeben hat.

Bei Markus Weinzierl stand im Grunde ja dasselbe drauf wie bei Hecking. Die Schrift war zwar kleiner, und von Guardiola oder De Bruyne war auch nichts zu lesen, aber die Verpackung sah zumindest ähnlich aus und versprach nicht weniger als das: erfahrener Mann, Bundesliga, führt eine Gruppe mit harter Hand, nimmt die Spieler aber auch mal in den Arm. Das hörte sich eigentlich ganz gut an, das Problem war nur: Es war halt nicht das drin, was außen draufstand.

Das war es also, was sich am Freitagabend zeigte, als es Nürnberg mit Eintracht Braunschweig zu tun hatte: Hecking löst das ein, was der Name Weinzierl nur versprochen hat. Das 2:0 veranschaulichte, dass der Posten des Trainers tatsächlich der wichtigste in einem Verein ist. Eine Erkenntnis, die nicht nur aus den fußballerischen Fortschritten und den sechs Punkten aus den ersten drei Spielen unter Hecking abzuleiten ist - sondern auch aus jenen Faktoren, die sich weder an Passquoten noch an der Tabelle ablesen lassen.

"Einzelne Spieler sind richtig aufgetaut", sagt Hecking, "es war auch fußballerisch ganz gut."

Bis zu Heckings Rückkehr an die Seitenlinie war nicht zu übersehen, wie pflegebedürftig diese Mannschaft ist. Unter Weinzierl hatten die Spieler zwar körperliche Fortschritte gemacht, sie brachten aber weder ihre fußballerischen Fertigkeiten zum Vorschein noch ließen sie erkennen, ob es überhaupt einen Plan gibt, dem sie folgen. Nun hat Hecking dem Club neues Leben eingehaucht. Er hat den ganzen Laden umgekrempelt, ohne den ganzen Laden umzukrempeln.

Als Sportvorstand holte er ja nicht mal einen neuen Trainer, als es mit Weinzierl nicht mehr ging. Hecking setzte sich einfach selbst auf die Bank - er lässt jetzt aber, und so dreht er den FCN eben doch auf links, einen vollkommen anderen Fußball spielen als sein Vorgänger und verfolgt einen integrativen Ansatz. Im Laufe seiner Karriere hat Hecking so viel erlebt, dass die Spieler schon alleine aufgrund seiner Vita zu ihm aufschauen, doch im Gegensatz zu Weinzierl bindet er alle ein und legte damit die Grundlage für das, was gegen Braunschweig auch zwischen Mannschaft und Fans zu sehen war.

Wer am Freitag auf der Tribüne des Max-Morlock-Stadions saß und nach dem Spiel die Szenen auf dem Platz beobachtete, den beschlich ein Gefühl, das sich in der Kälte dieses Märzabends wie ein großer, warmer Mantel um all die Menschen legte. Dieses Fußballspiel hatte etwas Vereinigendes: Die Mannschaft ging in Vorleistung, der Anhang erwiderte es.

Zum ersten Mal seit mehreren Monaten vermittelten die 90 Minuten am Freitagabend den Leuten in Nürnberg, dass Fußball tatsächlich Spaß machen kann. Gegen Ende konnte man sogar meinen, wieder so etwas wie Spielfreude und eine gewisse Leichtigkeit beim Club zu erkennen. "Einzelne Spieler sind richtig aufgetaut", sagte Hecking, "es war auch fußballerisch ganz gut."

"Jetzt erwarte ich auch, dass es so weitergeht - und nicht, dass wir uns zufrieden zurücklehnen."

Ja, Nürnbergs Auftritt war tatsächlich ein Erweckungserlebnis, es blieb aber die Frage: Was jetzt?

Hecking war durchaus damit einverstanden, wie sein Team gegen Braunschweig aufgetreten war, allerdings verknüpfte er sein Lob mit einem eindringlichen Appell. "Die Mannschaft hat einen Anfang gemacht", sagte Hecking, "aber jetzt erwarte ich auch, dass es so weitergeht - und nicht, dass wir uns zufrieden zurücklehnen." Dass er diese Gefahr durchaus sieht, daraus macht Hecking keinen Hehl, schließlich hat er längst registriert, "dass diese Mannschaft immer ein bisschen Druck braucht" und schon das eine oder andere Mal nicht mehr als ein Strohfeuer entzündet hat.

"Wir waren oft an einem Punkt, an dem wir die Saison zum Positiven hätten drehen können", sagte Hecking und nannte exemplarisch den Sieg am 8. Spieltag gegen Bielefeld. Nach dem 1:0 stand der Club mit zehn Punkten da und hätte sich mit weiteren Erfolgen ins erste Drittel der Tabelle katapultieren können - doch es folgten zwei Niederlagen mit zusammen 0:5 Toren, ein Trainerwechsel und ein 2:3 gegen Kiel. Es war der Einstand von Weinzierl, zwölf Spiele sollten noch hinzukommen, dann ging es nicht mehr. Seitdem heißt der Trainer Dieter Hecking und beim Club ist wieder das drin, was außen draufsteht.