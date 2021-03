Von Thomas Gröbner

Den Entschluss fasste Robert Klauß am Sonntagvormittag, beim Frühstück. "Der Junge kann Derby spielen", war sich Klauß sicher vor dem Frankenderby gegen den Rivalen aus Fürth, schließlich kenne Eric Shuranov die Begegnungen mit dem Nachbarn aus der Jugend. Und so hatte Klauß Sonntagmorgen das Gefühl: "Der Junge schießt uns heute zum Sieg. Was er auch fast getan hätte", wie er nach dem Spiel sagte.

Dass Shuranov, 19, es in seinem ersten Profi-Spiel von Beginn an dann doch nicht ganz in den Rang eines Derby-Helden bei den Club-Fans schaffte, lag am Fürther Dickson Abiama. Der 22-Jährige war in eine letzte verzweifelte Flanke gelaufen und gab mit seinem Treffer zum 2:2 einem dramatischen Spiel die letzte Wendung. "Es war nicht zum ersten Mal, dass er uns geholfen hat", gab Fürths Trainer Stefan Leitl nüchtern zu Protokoll.

Club-Trainer Robert Klauß hatte sich durchaus Überraschungen einfallen lassen für Leitl. Die erste: Ein junges Eigengewächs sollte es richten für den Club. Insgesamt 24 Minuten Profi-Fußball hatte Shuranov bisher erlebt, ansonsten hatte er in der Regionalliga gegen Mannschaften wie Eichstätt und Aubstadt gespielt. Nun sollte er im Derby das zuletzt nur glimmende Nürnberger Angriffsspiel befeuern.

"Totale Kontrolle" macht Fürths Trainer Leitl in Hälfte eins aus, doch ein zweites Tor klappt nicht

Kniff zwei: Der Club versuchte, mit viel Pressing das Fürther Kombinationsspiel schon an deren Strafraum zu ersticken. Und das hatte Erfolg - aber zunächst nur kurz. Denn es dauerte nur zehn Minuten, dann wies die SpVgg zum ersten Mal nach, warum sie mittlerweile zu den Spitzenmannschaften der zweiten Liga gehört. Marco Meyerhöfer wurde im hübschen Passspiel freigespielt, mit viel Zeit zog er die Flanke in den Fünfmeterraum: Dort stand Havard Nielsen recht ungedeckt und beförderte den Ball per Kopf via Unterkante der Latte ins Tor (9. Minute). Danach hätte der von einer Corona-Infektion genesene Julian Green fast auf 2:0 erhöht, aber Club-Torwart Christian Mathenia warf sich dazwischen. "Totale Kontrolle" hatte Fürths Trainer Leitl in der ersten Hälfte ausgemacht, nur ein zweites Tor wollte nicht klappen. Vielleicht fehlte die Gier, vielleicht auch die Frische nach dem kräftezehrenden Sieg gegen Regensburg am Mittwoch, mutmaßte Leitl später.

Der Tabellendritte Fürth führte - alles wie erwartet also? Nein, der Club hielt dagegen und zeigte plötzlich Qualitäten, die Trainer Klauß zuletzt vermisst hatte. "Wir haben das Herz in die Hände genommen", lobte er das Spiel seines Teams in der zweiten Hälfte. Allen voran lobte er Shuranov.

Doch zunächst waren es der Club-Kapitän und der Zufall, die dem Spiel eine neue Wendung gaben: Als Enrico Valentini nicht wusste wohin, drosch er den Ball von der rechten Strafraumseite Richtung fernes Eck - Fürths Verteidiger David Raum gab dem Spielgerät den nötigen Spin, mit dem es sich unhaltbar für Fürths Keeper Sascha Burchert ins Tor drehte (57.). Das Tor setzte neue Energie frei, der Club spielte plötzlich wie verwandelt, so wie Klauß seine Mannschaft gerne häufiger im Abstiegskampf erleben würde: giftig und schnörkellos.

Das machte auch seinen Arbeitsplatz ein Stück sicherer: "So ein Ergebnis hilft uns, das Umfeld zu beruhigen", sagte später Sportchef Dieter Hecking. Aus dem als nervös bekannten Nürnberger Umfeld war ja zuletzt Kritik zu vernehmen am Trainer, der wollte Hecking entgegentreten: "Ich stehe dafür, dass Ruhe ist im Karton", versuchte er die Trainer-Diskussion zu ersticken. "Intern reden wir die Dinge nicht schön, aber polemische Kritik prallt ab an uns." Und er stellte seinem Team noch ein nüchternes Zeugnis aus: "Die Mannschaft hat eine Grundqualität, die ausreichen sollte, die Klasse zu halten. Aber sie muss auch so arbeiten wie heute."

Detailansicht öffnen Aus dem Nachwuchsleitungszentrum zum Fast-Derbyheld: Eric Shuranov nach seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 2:1. (Foto: Daniel Karmann/dpa)

Der Arbeitsnachweis: Shuranov leitete ein für Mats Möller Daehli, der an Burchert scheiterte, er brachte einen Fallrückzieher aufs Tor (48.), er prüfte Burchert mit einem Flachschuss (66.) - und dann gelang ihm die verdiente Club-Führung: Fabian Nürnberger steckte durch auf den Angreifer, und der Mann aus dem Nachwuchsleistungszentrum behielt frei vor Burchert die Nerven (76.). "Darauf warte ich schon, seit ich ein kleines Kind bin", sagte Shuranov, der seit elf Jahren im Verein spielt. Und angetrieben von seiner Unbekümmertheit entwickelte der Club nun den Glauben, das Spiel wirklich auf seine Seite ziehen zu können - bis zur letzten Minute, als der eingewechselte Abiama, erst 22 Jahre alt, in den Strafraum stürmte und traf.

Robert Klauß hofft trotz des späten Rückschlags, in diesem Derby die Initialzündung erlebt zu haben für eine Saison, die nicht wieder bis zur letzten Sekunde am Abgrund kreist wie die vergangene: "Ich wünsche es mir." Und so war es der junge Shuranov, der am Ende auch noch die richtigen Worte zu diesem Derby fand: "Es war ein Tag nicht zum Vergessen."