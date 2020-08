Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg hat 1899 Hoffenheim zum Start seines Trainingslagers in Saalfelden in Österreich 5:2 (1:1) geschlagen. Der Brasilianer Klauss war zweimal für den Erstligisten erfolgreich (3. Minute, 71.). Asger Sörensen (31.) erzielte noch vor der Pause den Ausgleich für die Franken. Nach der Halbzeit trafen Felix Lohkemper (54., 69.), Noel Knothe (56.) und Ekin Celebi (77.) für den Club, der in seinem dritten Test den zweiten Sieg holte. "Wir freuen uns über einen Sieg gegen einen Bundesligisten, dürfen ihn aber auch nicht überbewerten. Hoffenheim ist am Ende des Trainingslagers, die waren auch sicherlich müde", analysierte Trainer Robert Klauß. Zudem hatten die Hoffenheimer kurz zuvor ein weiteres Testspiel gegen Greuther Fürth absolviert und 1:0 gewonnen.