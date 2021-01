Der 1. FC Nürnberg geht erneut in Kurzarbeit. Wie der fränkische Fußball-Zweitligist am Montag mitteilte, betrifft das vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie einen Großteil der Mitarbeiter. Zudem verzichte die Mannschaft von Trainer Robert Klauß auf Teile ihrer Bezüge. "Wir haben eine Lösung gefunden, die mich sehr freut. Die Bereitschaft, auf Geld zu verzichten, war von Anfang an vorhanden. Die Mannschaft ist sich ihrer Verantwortung bewusst", sagte Sportvorstand Dieter Hecking, der in den vergangenen Tagen mit jedem Spieler und Trainer Einzelgespräche geführt habe. Die Nürnberger hatten bereits zu Beginn der Pandemie im April Kurzarbeit beantragt. "Vor allem die fehlenden Zuschauer im Stadion machen sich emotional und wirtschaftlich bemerkbar", schrieb der Club nun. Die Profis dürfen aktuell nur vor leeren Rängen spielen. "Ziele unserer Maßnahmen sind es, die Liquidität des Vereins zu verbessern und die Arbeitsplätze aller Mitarbeiter in diesen schwierigen Zeiten zu sichern", erklärte Finanzvorstand Niels Rossow.