2. Bundesliga, Nürnberg: Der 1. FC Nürnberg hat auf seine Krise mit der Trennung von Trainer Damir Canadi reagiert. Der nach dem Abstieg verpflichtete Österreicher muss nach dem 1:3 des Fußball-Zweitligisten am Montagabend beim VfL Bochum gehen. Das teilten die Franken am Dienstag mit. Die sportliche Verantwortung übernimmt vorerst U21-Coach Marek Mintal.

"Wir haben uns nach der Rückkehr aus Bochum zusammengesetzt, die Situation selbstkritisch und ehrlich analysiert und sind gemeinsam zu dem Entschluss gekommen, dass es der richtige Schritt ist, die Zusammenarbeit zu beenden", sagte Sportvorstand Robert Palikuca laut Mitteilung. Im Mai war der 49-jährige Canadi verpflichtet worden und sollte den Traditionsverein in seiner auf zwei Jahre datierten Amtszeit zurück in die Bundesliga führen. Canadi, der zuvor beim griechischen Erstligisten Atromitos Athen mit überschaubarem Budget erfolgreich gearbeitet hatte, war in Nürnberg der Nachfolger von Interimscoach Boris Schommers.

Bundesliga, 1.FC Köln: Der massiv in der Kritik stehende Trainer des kriselnden Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln hat für die Begegnung gegen die TSG Hoffenheim am Freitag einen klaren Auftrag von höchster Stelle erhalten. Beierlorzer soll "gemeinsam mit der Mannschaft gegen die TSG Hoffenheim die sportliche Wende schaffen", hieß es in einer offiziellen Mitteilung des Vorstandes. Nach einer langen Sitzung sprachen die Gremien dem 51-Jährigen "das Vertrauen" aus.

Beierlorzer war erst im Sommer vom Zweitligisten Jahn Regensburg in die Domstadt gewechselt. Nach dem schwachen Saisonstart in der Liga und dem peinlichen Pokal-Aus beim Regionalligisten 1. FC Saarbrücken (2:3) steht er aber nun mächtig unter Druck. Zumal sein Fürsprecher Veh seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern und den FC im Sommer verlassen wird. "Wir haben die Anforderungen an die neue Sport-Geschäftsführung herausgearbeitet und eine Personalberatung mit der Suche des Nachfolgers von Armin Veh beauftragt. Eine Vorauswahl von Kandidaten wurde bereits getroffen", teilte der Vorstand mit. Doch am Freitag geht es nun erst einmal um die Zukunft von Achim Beierlorzer.

Salif Sane, Schalke 04: Schalke 04 muss "drei bis vier Monate" ohne Salif Sane auskommen. Das teilte der Fußball-Bundesligist nach der erfolgreichen Operation des 29-Jährigen am Montag in Augsburg mit. Der Innenverteidiger steht Trainer David Wagner somit erst zur Rückrunde wieder zur Verfügung. Sane hatte sich beim 3:2 (1:1) beim FC Augsburg bei einem Zusammenprall mit Florian Niederlechner (5.) einen Korbhenkelriss des Außenmeniskus am linken Knie zugezogen. Kreuzband, Innen- und Außenband wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen. "Es handelt sich um eine schwerwiegendere Verletzung, er wird längerfristig ausfallen", hatte Wagner bereits kurz nach der Begegnung gesagt. Die Schalker müssen bereits mehrere Wochen auf Innenverteidiger Benjamin Stambouli wegen eines Fußwurzelbruches verzichten.

Clemens Tönnies, Schalke 04: Die Denkpause geht zu Ende: Klub-Boss Clemens Tönnies kann noch in dieser Woche sein Amt als Aufsichtsratsvorsitzender des Fußball-Bundesligisten Schalke 04 wieder aufnehmen. Nach seinen rassistischen Äußerungen über Afrikaner im Sommer erklärte Tönnies am 6. August, sein Amt für drei Monate ruhen zu lassen. Die Frist endet am Mittwoch um 24.00 Uhr. Der 63-Jährige hatte bei einer Festveranstaltung zum "Tag des Handwerks" in Paderborn für einen Skandal gesorgt. Der milliardenschwere Fleischfabrikant empfahl in einer Rede zum Thema "Unternehmertum mit Verantwortung - Wege in die Zukunft der Lebensmittelerzeugung" die Finanzierung von Kraftwerken in Afrika und sagte dabei: "Dann würden die Afrikaner aufhören, Bäume zu fällen, und sie hören auf, wenn's dunkel ist, Kinder zu produzieren." Es folgte ein Aufschrei quer durch Politik und Gesellschaft.

Radsport: Die ehemaligen Radprofis Alexander Winokurow und Alexander Kolobnew sind des Korruptionsverdachts freigesprochen worden. Das Strafgericht im belgischen Lüttich befand am Dienstag, es gebe Zweifel daran, dass die beiden Sportler beim Frühjahrsklassiker Lüttich-Bastogne-Lüttich am 25. April 2010 betrogen hätten, wie die Nachrichtenagentur Belga berichtete. Die Staatsanwaltschaft hatte dem heute 46-jährigen Winokurow aus Kasachstan vorgeworfen, seinem russischen Rivalen Kolobnew (35) den Sieg des Rennens für 150 000 Euro abgekauft zu haben. Sie stützte sich dabei auf E-Mail-Verkehr zwischen den beiden Sportlern sowie auf Überweisungen von je 100 000 und 50 000 Euro. Das Gericht befand nun in einer 25-seitigen Analyse, dass die vorgebrachten Punkte der Staatsanwaltschaft nicht als Beweise ausreichten.