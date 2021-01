Von Christoph Leischwitz

Bis "ungefähr 30 Minuten vor dem Anpfiff", sagt Tobias Schweinsteiger, werde sich nichts ändern, die gesamte Vorbereitung auf dieses Zweitligaspiel laufe wie immer. Beim Gang aus der Kabine aber wird dem Fernsehzuschauer das gewohnte Bild fehlen: Schweinsteiger, eigentlich Co-Trainer, wird an der Seitenlinie stehen und Anweisungen geben, wenn am Samstag der 1. FC Nürnberg den Hamburger SV empfängt (13 Uhr, Max-Morlock-Stadion). Ausgerechnet gegen seinen Arbeitgeber aus dem Vorjahr. Klar, da kenne er noch "sieben, acht Spieler" und deren "Verhaltensmuster", aber auch das habe die Vorbereitung auf dieses Spiel nicht sonderlich verändert.

Dass Nürnbergs Cheftrainer Robert Klauß diesmal nicht dort stehen darf, findet Schweinsteiger auch gar nicht so gut: "Das Regelwerk ist eben so, auch wenn die Flasche nur aufs Feld gerollt ist", sagt der Assistent über den Vorfall vom vergangenen Wochenende in Heidenheim, der zur roten Karte für den Cheftrainer führte. Ein kurzer Frust-Tritt, leider in die falsche Richtung, nach einem nicht gegebenen Tor kurz vor Schluss beim Stand von 0:2 aus Sicht der Nürnberger.

Beim Club herrscht vor dem Spiel gegen den Aufstiegsaspiranten betonte Gelassenheit. Womöglich empfindet Tobias Schweinsteiger das wirklich so: Aus einem Schatten heraus zu treten, das ist der ältere Bruder von Bastian Schweinsteiger natürlich gewöhnt. Und es ist in diesem Fall womöglich auch an der Zeit.

Als Assistent bei der U15 des FC Bayern fiel es ihm zum ersten Mal auf: Das könnte was sein für mich, der Trainerjob. Wegen des Feedbacks damals: "Wenn die Spieler immer wieder fragen, wann du das wieder mit leitest, scheint es gut anzukommen." Richtig bewusst wurde ihm auch erst im Nachhinein, wie wertvoll seine Karriere diesbezüglich war, denn Schweinsteiger hat viel gelernt von Willi Reimann (in Braunschweig), Ralph Hasenhüttl (in Unterhaching), Markus Weinzierl (in Regensburg) und Erik ten Hag (zum Abschluss der aktiven Karriere beim FC Bayern II). Gerade von Letzterem habe er sehr viel mitgenommen.

Miroslav Klose machte am Bayern-Campus keinen Hehl daraus, dass er mit Schweinsteiger nicht zusammenarbeiten wollte

Schweinsteiger war ein verbissener Spieler. Bei der letzten Partie seiner Karriere 2015, übrigens gegen die zweite Mannschaft des 1. FC Nürnberg, war ihm das Abschiedsgeplänkel völlig zuwider, weil man gerade verloren hatte. Am Campus der Bayern sagten damals einige, dass er auch als Co-Trainer extrem ehrgeizig gewesen sei. Dass er dort im Jahr 2018 keinen hauptverantwortlichen Job bekam, fand er selbstredend schade. "Zum damaligen Zeitpunkt war klar, dass ich den nächsten Schritt gehen möchte. Noch ein Jahr als Co im Jugendbereich wäre Stillstand gewesen." Damals tauchte Miroslav Klose als Trainer am Campus auf. Der machte von Beginn an keinen Hehl daraus, dass er mit Schweinsteiger nicht zusammenarbeiten wollte: Mit dessen Ansprüchen auf die Chefrolle würde das nicht gutgehen, meinte er. Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass Schweinsteiger und Klose aktuell gemeinsam den Fußballlehrer-Lehrgang durchlaufen.

Seinen Chefposten, wenn auch nicht auf dem Papier, bekam Schweinsteiger dann in Öberösterreich, in der zweiten Liga. "Bei den Juniors war es eine super Konstellation, im Profifußball mit einer U21", sagt der Rosenheimer über die Anstellung beim Farmteam des Linzer ASK. Schweinsteiger hatte die Mannschaft auf dem vorletzten Tabellenplatz übernommen und auf Rang sieben geführt, "acht meiner Jungs von dort spielen heute in der ersten Liga", betont er.

Auch wegen seiner guten Noten in den ersten DFB-Lehrgängen wurde dann Dieter Hecking auf ihn aufmerksam und holte ihn zum HSV. Von Beginn an auf einer Wellenlänge, so beschreibt Schweinsteiger das Verhältnis: "Da hat man gleich am Telefon gemerkt: Das passt menschlich." Dass er nun von Hamburg nach Franken wechselte, habe aber nur bedingt mit dem neuen Sportdirektor Hecking zu tun. Der habe vielleicht sein Feedback gegeben, glaubt Schweinsteiger. Aber er habe sich eben auch mit Klauß auf Anhieb gut verstanden.

Was seine Chefs an ihm besonders mögen, ist der Blick über den Tellerrand: Schweinsteiger pflegt einen ganzheitlichen, undogmatischen Ansatz bezüglich Taktik und Menschenführung. So hat er zum Beispiel auch mal beim Eishockeyklub EHC München hospitiert. Und hinterfragt etwa, welche Elemente der Zweikampfführung aus anderen Sportarten übernommen werden können.

Schweinsteiger, 38, lernt quasi schon seit über einem Jahrzehnt fast ausschließlich von namhaften Trainern. Sein Fußballwissen, so sieht er das, liege in einer Schublade, in die er nun immer hineingreifen, deren Inhalt er arrangieren könne. Was zuletzt noch fehlte, das lernte er von Hecking: den Umgang mit einem Traditionsverein und dessen öffentlicher Darstellung, den eigenen Umgang mit den Medien. Nun also wird Schweinsteiger erstmals öfter von den Kameras eingefangen. Und wenn er in wenigen Monaten den Fußballlehrer erfolgreich abschließt, dürfte die Schublade voll sein.