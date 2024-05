Es war Christian Fiel sichtlich unangenehm, so gefeiert zu werden. Der Trainer des 1. FC Nürnberg betrat bei der Mitgliederversammlung in der Frankenhalle nur zögerlich die Bühne, wo er schon für einen banalen Satz tosenden Applaus bekam, als er sagte: "Ich bin dankbar dafür, diese Mannschaft trainieren zu dürfen." Nürnberg hatte damals zwei Punkte Rückstand auf Rang drei, alles schien möglich. Mittlerweile kämpft die Mannschaft dagegen an, nicht noch in die Abstiegs-Relegation zu rutschen, am Samstag gegen die SV Elversberg (13 Uhr, Max-Morlock-Stadion) werden dringend Punkte benötigt. Nürnberg hat bis jetzt die schlechteste Zweitliga-Rückrunde seiner bekanntlich sehr langen Zweitliga-Historie gespielt. Man könnte auch sagen: Die Mannschaft spielt seit der Mitgliederversammlung Ende November schlecht.