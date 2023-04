Von Sebastian Leisgang

Ob sich Dieter Hecking am Samstagmittag wieder eine Bratwurst genehmigt hat? Sonst hält er ja gerne an der Autobahnraststätte Osterfeld, wenn er an freien Tagen mit dem Auto über die A9 von Nürnberg nach Bad Nenndorf fährt, wo er sich mit seiner Familie niedergelassen hat. Hecking schätzt die Osterfelder Bratwurst, deshalb ist es längst ein Ritual geworden, den Rastplatz auf dem Weg in die Heimat anzufahren. Ob er dort auch am Samstag eine Pause eingelegt hat, ist zwar nicht überliefert - was man allerdings weiß, ist, dass Hecking am Samstag das tat, was die Fans des 1. FC Nürnberg schon am Abend zuvor für den 3. Juni angekündigt hatten: Hecking, 58, fuhr nach Berlin.

Es war ein durchaus komplizierter Freitag für den Club. Einerseits waren die Nürnberger tief enttäuscht, weil sie 0:1 gegen den SV Darmstadt 98 verloren hatten. Andererseits verspürten sie eine gewisse Vorfreude, weil sie am Mittwochabend gegen Stuttgart um einen Platz im Halbfinale des DFB-Pokals spielen werden.

Das Duell mit dem VfB war auch der Anlass für Heckings Fahrt nach Berlin. Nürnbergs Trainer fuhr allerdings nicht ins Olympiastadion, in dem das Pokalfinale ausgetragen wird, sondern in den Berliner Osten. Im Stadion des 1. FC Union Berlin verschaffte er sich einen Eindruck vom VfB, der dort 0:3 verlor und auf dem letzten Platz der Bundesliga-Tabelle verharrt.

Als sich die Nürnberger Mannschaft tags zuvor aufgemacht hatte, um sich nach dem Darmstadt-Spiel vor der Nordkurve aufzureihen und den Fans für die Unterstützung zu danken, da skandierte der Anhang: "Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin!" Dass das tatsächlich so kommt, ist zwar alles andere als wahrscheinlich, schließlich müsste der Club erst den VfB aus dem Weg räumen und dann noch einen zweiten Erstligisten bezwingen, der unter Umständen Bayern München oder Borussia Dortmund heißen könnte - die Rufe aus der Kurve dokumentierten aber, dass Fans und Mannschaft wieder eins sind.

Seit Heckings Rückkehr auf die Trainerbank halten es in Nürnberg viele wieder für realistischer, in dieser Saison noch ein Pflichtspiel im Olympiastadion zu haben, als nächstes Jahr über die A9 nach Halle oder Aue fahren. Und das ist es auch, worauf der Club seine Hoffnungen für das Duell mit dem VfB stützt: Mag schon sein, dass gerade eine Menge auf dem Spiel steht. Mag auch sein, dass der Weg zum Klassenverbleib unter Umständen doch länger wird, als man nach den ersten Spielen unter Hecking vermuten durfte. Doch die Fans gehen diesen Weg jetzt wieder gemeinsam mit der Mannschaft.

"Wer glaubt, dass wir Stuttgart hier mal eben wegputzen, kann gleich zu Hause bleiben", warnt Hecking

"In unserer Situation, in der wir mit dem Rücken zur Wand stehen, kann es vielleicht in negative Emotionen umschlagen", sagte Christopher Schindler am Freitagabend und meinte jenes Eigentor, mit dem er zuvor die Partie gegen Darmstadt entschieden hatte. "Aber ich hatte das Gefühl, dass die Fans uns aufgemuntert und an die Mannschaft geglaubt haben." Als Nürnbergs Kapitän diese Worte sprach, stand er in den Katakomben des Max-Morlock-Stadions, nur drei Meter entfernt von den Bildern, die Marek Mintal und Tomas Galasek zeigen. In jener Pokalnacht von Berlin, in der Nürnberg letztmals einen Titel gewann, an diesem Mai-Samstag im Jahr 2007, da standen die beiden in der Startelf des FCN - nun bildeten sie die Kulisse, vor der Schindler am Freitagabend nicht verbergen konnte, wie nahe ihm die Niederlage gegen Darmstadt ging.

Das 0:1 hat die Nürnberger Lage ja wieder verschärft, und Schindler, 32, war spürbar niedergeschlagen. Nach einer halben Stunde hatte er eine scharfe Flanke von Darmstadts Matthias Bader mit dem linken Fuß ins eigene Tor gelenkt. Es sei nun eine "bedrohliche Situation", betonte der Innenverteidiger - schließlich sind es nur drei Punkte, die den Club vom Abstiegsrelegationsplatz trennen. Auf der einen Seite ist es also der fordernde Alltag, der Hecking und seine Mannschaft in Anspruch nimmt, auf der anderen Seite könnte der FCN am Mittwoch zum ersten Mal seit 16 Jahren ins Halbfinale einziehen.

Hier der verführerische Reiz des Pokals, da die schwere Last des Abstiegskampfs: Es ist eine durchaus zwiespältige Gefühlslage, die sich dieser Tage am Valznerweiher breitmacht. In gewisser Weise - um es mal mit Pathos auszudrücken - steht der Club an der Pforte zum siebten Himmel, hat aber auch den Abgrund im Blick.

Trotz des Aufschwungs, und das wissen sie in Nürnberg, ist noch nichts geschafft. "Wer glaubt, dass wir Stuttgart hier mal eben wegputzen, kann gleich zu Hause bleiben", sagt Hecking. Nur: Bedarf das überhaupt einer Erwähnung? Liegt es nicht auf der Hand, dass der Weg ins Halbfinale kein Spaziergang wird? Schon, aber eines ist Hecking bewusst: Er ist Trainer des 1. FC Nürnberg.