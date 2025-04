1. FC Nürnberg:Alle für den Trainer

Miroslav Klose ist keiner, dem man sofort anmerkt, wie es um sein Gefühlsleben bestellt ist. Er lässt sich nicht aus der Reserve locken, nicht einmal in emotionalen Extremsituationen. Und zu diesen dürfte das Zweitligaspiel am Samstagabend am Kaiserslauterer Betzenberg gezählt haben: Klose, mittlerweile Trainer beim 1. FC Nürnberg, gewann mit seiner Mannschaft bei jenem Klub, der ihm, dem späteren Weltmeister, den Weg in eine glorreiche Profikarriere geebnet hatte. „Alle wussten, was dieses Spiel für mich bedeutet. Ich habe vorher erzählt, dass ich hier meine ersten Schritte gemacht habe“, sagte der 46-Jährige und blieb einmal mehr ganz cool. Sein Ziel sei gewesen, dass sich die Mannschaft im Vergleich zu den jüngsten beiden Niederlagen gegen Regensburg und den HSV steigern sollte. Und das klappte, der FCN gewann 2:1: „Wie die Mannschaft heute gefightet hat: Das will ich sehen“, so Klose. Er sei glücklich, wie sein junges Team „so geschlossen zusammengehalten und das bis zum Schluss durchgezogen“ habe.