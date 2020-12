Von Milan Pavlovic, Köln

Wout Weghorst dampfte in erster Linie ob der Kälte in Köln, aber merkbar auch wegen des Unmuts, der ihn aufwühlte. "Wenn wir ein echtes Topteam sein wollen", grummelte der wandschrankgroße Stoßstürmer des VfL Wolfsburg, "dann müssen wir Spiele wie dieses gewinnen." Diese Äußerung kurz nach dem 2:2 (1:2) im Müngersdorfer Stadion signalisiert die veränderte Weltsicht beim Werksteam: Man sieht sich auf Tuchfühlung mit den Großen der Bundesliga und ärgert sich deshalb umso mehr, wenn man dem eigenen Anspruch nicht vollends gerecht wird. "Wir wissen noch nicht so recht, was wir mit diesem Resultat anfangen sollen", sagte Trainer Oliver Glasner. Einerseits war man stolz, auch im zehnten Saisonspiel ungeschlagen geblieben zu sein; andererseits sahen die Gäste die verpasste Gelegenheit, anerkannte Größen wie Dortmund und Leverkusen überflügelt zu haben und auf Platz drei vorgerückt zu sein.

Wolfsburg wirkte in Köln anfangs souverän. Ein Fehler des FC-Linksverteidigers Jannes Horn erlaubte es Torjäger Weghorst früh, allein vor Timo Horn im Strafraum aufzutauchen (11.), doch der oft kritisierte Keeper verkürzte gekonnt den Winkel. Die Kölner, nach dem Überraschungssieg in Dortmund mit frischem Selbstvertrauen angetreten, steckten aber keineswegs zurück. Anders als in der langen Phase der Sieglosigkeit nach der Corona-Spielpause brachten sie ihre Körper ein, blieben eng am Gegner, unangenehm gallig. Und erstaunlich spielfreudig. Vor allem über die rechte Seite rollten ansehnliche und gefährliche Angriffe, immer wieder mit Überraschungsmomenten und wechselndem Personal.

Das führte zu einer ersten Chance durch Rexhbecaj (9.) und nicht lange danach nach demselben Muster zum 1:0 durch Jan Thielmann: Salih Özcan rauschte vor bis zur Grundlinie (18.) und passte dann in den Rücken der Abwehr. Dem Teenager Thielmann rutschte der Ball zunächst etwas vom Fuß, doch er justierte den Körper schnell und schob den Ball Richtung Tor - mit wenig Tempo zwar, aber genau dem richtigen Dreh, damit die Kugel ins entfernte Eck kullerte. Thielmann, der "heute sein bestes Bundesligaspiel bestritten hat", wie FC-Trainer Markus Gisdol den Abiturienten zurecht lobte, war am Samstag bei seinem ersten Bundesliga-Treffer auf den Tag genau so alt wie einst die Kölner Klub-Legende Lukas Podolski bei dessen Torpremiere (18 Jahre, sechs Monate, neun Tage).

Im Gegensatz zu den vier Top-Klubs der Liga hat Wolfsburg unter der Woche frei

Wolfsburg antwortete allerdings mit der Gelassenheit einer Truppe, die vergessen hat, was Niederlagen sind. In der Liga blieben die Niedersachsen zuletzt im Juni ohne Beute; der einzige Rückschlag in dieser Saison war das 1:2 in der Europa-League-Qualifikation in Athen - und das gehört zu jener Sorte Niederlagen, die man auf lange Sicht ganz gut wegstecken kann. Denn statt nun donnerstags ständig durch Europa düsen zu müssen, bleibt Wolfsburg schön daheim. Und im Lauf dieser brutal eng getakteten Saison könnte das von Vorteil sein, da die Werkself im Gegensatz zu den anderen vier Top-Teams der Liga einige Ruhepausen genießen kann.

Es verwunderte also niemanden, dass die Wolfsburger bald einen Doppelfehler der nie fehlerfreien Kölner Verteidigung zum 1:1 ausnutzten: FC-Verteidiger Bornauw verlor zunächst den Ball und beging dann ein Foul an Maxi Arnold, der den fälligen Freistoß sanft in den Winkel schnippelte (29.). Danach zeigten sich allerdings die Kölner nervenstark: Sie blieben forsch, attackierten über rechts und gingen in ähnlicher Manier wie beim 1:0 erneut in Führung. Diesmal tankte sich Rexhbecaj bis zur Grundlinie durch, legte zurück auf Geburtstagskind Ondrej Duda, 26, der stramm mit rechts abschloss (43.).

Was auch immer sich die Kölner für die zweite Halbzeit vorgenommen hatten, es wurde jäh Makulatur, denn Weghorst verwertete nur 100 Sekunden nach Wiederanpfiff eine samtene Flanke von Renato Steffen aus kurzer Entfernung per Kopf zum 2:2. Dass das Endergebnis zu diesem Zeitpunkt bereits feststand, hätte wohl kaum jemand gedacht. Die Spannung resultierte dabei eher aus dem Umstand, dass Tore immer möglich zu sein schienen, weil beide Klubs nicht vor Fehlern gefeit waren. Aber echte Chancen gab es nur selten.