Als er am späten Samstagabend das Müngersdorfer Stadion verließ, schien Christian Keller noch alles unter Kontrolle zu haben. Der Sportgeschäftsführer des 1. FC Köln hatte sich seit seiner Ankunft am 1. April 2022 mit beachtlichem Machtbewusstsein als zentrale Regierungsgewalt im Klub etabliert. Sein Amtsverständnis, die oberste Autorität zu sein, brachte er auch nach dem von Pfiffen und Fan-Protesten begleiteten 1:1 gegen den Absteiger Jahn Regensburg zum Ausdruck. Dass Trainer Gerhard Struber für das tendenziell peinliche Unentschieden und die negative sportliche Entwicklung beim Aufstiegskandidaten zur Verantwortung gezogen werde, könne er „zu hundert Prozent“ ausschließen, erklärte Keller und sagte auch, warum: „Weil ich von sowas nichts halte.“ Die Betonung lag wie so oft auf dem Wort „ich“.

Seine Zusage an den von ihm im vorigen Sommer verpflichteten Coach hat er gehalten, seine Macht über den 1. FC Köln hat Christian Keller am weiteren Wochenende aber eingebüßt. In einem Akt, der einer verzweifelten Revolution gleicht, hat sich der Klub nicht nur des österreichischen Trainers Struber, sondern auch des leitenden Intendanten Keller entledigt. Der Beschluss wurde, wie aus Kölner Medienberichten hervorgeht, im Gemeinsamen Ausschuss getroffen.

Dieses Organ ist eine Art Zentralkomitee des 1. FC Köln, in dem außer dem dreiköpfigen Vorstand auch die Spitzen der verschiedenen Gremien vertreten sind. Laut Kölner Presse hat vor allem der Aufsichtsratsvorsitzende Lionel Souque auf entschlossenes Handeln gedrängt, nachdem Keller in den Gesprächen mit den Klubfunktionären an seiner Weigerung festgehalten hatte, Trainer Struber nach Hause zu schicken. Der Franzose Souque, 53, Vorstandsvorsitzender des Klubsponsors Rewe, stammt zwar aus Paris, ist aber seit Jahren ein leidenschaftlicher Anhänger des 1. FC Köln.

Wie die sportliche Führung nach der Intervention organisiert wird, war am Montagmorgen noch offen. Thomas Kessler, der Leiter des Lizenzfußballs im Verein, könnte vorläufig die Verantwortung übernehmen. Spekulationen besagen, dass Friedhelm Funkel, 71, ein weiteres Mal aushelfen könnte. 2021 hatte er den FC in einem Rettungsdiensteinsatz vor dem Abstieg bewahrt.

Kommt jetzt wirklich Friedhelm Funkel zurück?

Für den Klub, der unbedingt in die erste Liga zurückmöchte, steht Enormes auf dem Spiel: Zwar besetzt er den zweiten Tabellenplatz mit drei Punkten Vorsprung auf den SC Paderborn und die SV Elversberg, doch der schwache Auftritt gegen Regensburg hat Ängste hervorgerufen, auf den letzten Metern das Ziel zu verfehlen. Die Kölner müssen noch beim 1. FC Nürnberg und zu Hause gegen den 1. FC Kaiserslautern antreten, der selbst noch Aufstiegsambitionen hat. Der neue FCK-Trainer Torsten Lieberknecht hat am Sonntag zum „Endspiel in Köln“ aufgerufen.

Keller versuchte am Samstagabend den Eindruck von Ruhe und Zuversicht zu erwecken. Den unbeholfenen Auftritt beim 1:1 gegen den Jahn erklärte er mit den unterschiedlichen psychologischen Voraussetzungen bei den Teams. Mit dem Aufstiegsdruck auf Kölner Seite und der angeblichen Unbeschwertheit beim Gegner, der tags zuvor von seinem Abstieg erfahren hatte: „Regensburg hatte ein relativ leichtes Trikot an, während unseres schwer war. Das hat nichts mit Schönreden zu tun, das ist Fakt.“

Doch die Theorie von den Kettenhemden auf den Schultern der Spieler entlastete den Trainer Struber in den Augen der Klubfunktionäre nicht. Dass der Sportchef sich weiterhin für den Coach einsetzte, war folgerichtig. Es war klar, dass nur ein Aufstieg mit Struber seine eigene Stellung sichern könnte. Hätte er Struber jetzt auf Druck der Ehrenamtlichen entlassen, hätte er dadurch wohl allenfalls vorläufig seine Position erhalten. Er musste damit rechnen, im Sommer selbst zur Disposition gestellt zu werden. Im Falle des Aufstiegs und bei Nicht-Aufstieg ohnehin. Seine wichtigsten Fürsprecher sitzen im amtierenden Vorstand, doch dessen Ablösung bei der nächsten Mitgliederversammlung im September ist längst beschlossene Sache.

Keller hat sich auf seine selbstbewusste Art manches erlauben dürfen: Das Missmanagement im Kampf gegen die Fifa-Transfersperre und der Abstieg in der vorigen Saison nach einem überharten Sanierungskurs sind die offensichtlichen Wegmarken. Doch auch sein dominanter innerbetrieblicher Einfluss kostete ihn Gefolgschaft. Der erfolgreiche Geschäftsführer Markus Rejek ist regelrecht geflohen vor Kellers Machtansprüchen. Der Vorstand war offenbar nicht imstande, die Entwicklung zu korrigieren. Er hatte sein eigenes Fortbestehen im Amt an das Gelingen von Kellers Politik geknüpft. Nun müssen alle wesentlichen Schaltstellen im Geißbockheim neu besetzt werden. Ob die Trikots der Spieler jetzt leichter werden? Am Freitagabend im Nürnberger Morlock-Stadion wird sich’s zeigen.